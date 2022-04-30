AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı HBM3 bellek ve PCIe Gen 5.0 desteği ile geliyor

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Nvidia’nın Hopper mimarisi ile sunucularda en büyük hamlesini yapmasının ardından AMD de hazırlıklarını son aşamaya getirdi. AMD Instinct MI300 adı ile tanıtılması beklenen yeni nesil hızlandırıcının detayları belli oldu.

AMD Instinct MI300 neler sunacak?

AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı sunuculara yönelik CDNA 3 mimarisini temel alacak. Bu mimari RDNA 3 yani Navi 30 olarak bildiğimiz masaüstü mimarisinin sunucular için özelleştirilmiş bir versiyonu durumunda. Böylece önceki nesle göre pek çok iyileştirme getiriyor.

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AMD Instinct MI300 hızlandırıcısında bağlantıları ileten interposer bileşeni 2750 milimetrekare ile en alt bölümde yer alıyor. Üzerinde ise 4 adet dikdörtgen yapıda ve 6nm sürecinde girdi yongaları yer alıyor. Bu yongalarda iki HBM3 belleğine bağlantılar, IP blokları, girdi çıktı kontrolcüleri ve ön bellek mevcut. HBM 3 belleğine bağlantılar 20 000 hat üzerinden yapılıyor ki bu Apple M1 Ultra bağlantılarının iki katı.

Her girdi yongasının üzerinde ise 5nm sürecinde CDNA 3 grafiklerini barındıran işlem yongaları – GDC bulunuyor. Bu yongalar 3D istifleme yöntemi ile entegre ediliyor. Her GDC de iki adet grafik yongası barındırıyor. Böylece toplamda 8 grafik yongası oluyor.

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AMD Instinct MI300 hızlandırıcısının toplamda 28160 çekirdek barındıracağı tahmin ediliyor. Her grafik yongası ise 24GB kapasiteli ve 1024-bit veriyolu ile 819.2GB/s bant genişliği sunan HBM3 belleğe sahip. Böylece toplamda 192GB kapasite elde ediliyor.

Hızlandırıcı 3 farklı model ile gelecek ve yukarıda saydığımız en tepe modeli. 2 adet girdi yongası ve 2 adet GDC ile 1 adet girdi yongası ve 1 adet GDC barındıran modeller de yer alacak. Ayrıca PCIe Gen 5.0 güç bağlantısı da mevcut. 150W-300W-600W enerji tüketimi sunacak olan AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı için 2023 ilk ayları işaret ediliyor.



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