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    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı HBM3 bellek ve PCIe Gen 5.0 desteği ile geliyor

    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı CDNA 3 mimarisi ile önemli performans sıçramalarına imza atacakken 3D istifleme ile grafik birimlerini kontrolcülerin üzerine yerleştirecek. 
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    AMD Instinct MI300
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    Nvidia’nın Hopper mimarisi ile sunucularda en büyük hamlesini yapmasının ardından AMD de hazırlıklarını son aşamaya getirdi. AMD Instinct MI300 adı ile tanıtılması beklenen yeni nesil hızlandırıcının detayları belli oldu. 

    AMD Instinct MI300 neler sunacak?

    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı sunuculara yönelik CDNA 3 mimarisini temel alacak. Bu mimari RDNA 3 yani Navi 30 olarak bildiğimiz masaüstü mimarisinin sunucular için özelleştirilmiş bir versiyonu durumunda. Böylece önceki nesle göre pek çok iyileştirme getiriyor. 

    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısında bağlantıları ileten interposer bileşeni 2750 milimetrekare ile en alt bölümde yer alıyor. Üzerinde ise 4 adet dikdörtgen yapıda ve 6nm sürecinde girdi yongaları yer alıyor. Bu yongalarda iki HBM3 belleğine bağlantılar, IP blokları, girdi çıktı kontrolcüleri ve ön bellek mevcut. HBM 3 belleğine bağlantılar 20 000 hat üzerinden yapılıyor ki bu Apple M1 Ultra bağlantılarının iki katı. 

    Her girdi yongasının üzerinde ise 5nm sürecinde CDNA 3 grafiklerini barındıran işlem yongaları – GDC bulunuyor. Bu yongalar 3D istifleme yöntemi ile entegre ediliyor. Her GDC de iki adet grafik yongası barındırıyor. Böylece toplamda 8 grafik yongası oluyor. 

    AMD
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    AMD Instinct MI300 hızlandırıcısının toplamda 28160 çekirdek barındıracağı tahmin ediliyor. Her grafik yongası ise 24GB kapasiteli ve 1024-bit veriyolu ile 819.2GB/s bant genişliği sunan HBM3 belleğe sahip. Böylece toplamda 192GB kapasite elde ediliyor. 

    Hızlandırıcı 3 farklı model ile gelecek ve yukarıda saydığımız en tepe modeli. 2 adet girdi yongası ve 2 adet GDC ile 1 adet girdi yongası ve 1 adet GDC barındıran modeller de yer alacak. Ayrıca PCIe Gen 5.0 güç bağlantısı da mevcut. 150W-300W-600W enerji tüketimi sunacak olan AMD Instinct MI300 hızlandırıcısı için 2023 ilk ayları işaret ediliyor. 
     

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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