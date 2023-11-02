AMD, Instinct MI300’ün adeta para basmasını bekliyor

Tam Boyutta Gör AMD yıllardır veri merkezi GPU pazarında Nvidia'dan pay kapmaya çalışıyor. Bu alanda firma kağıt üzerinde güçlü ve cazip Instinct GPU’ları sunmuş olsa da Nvidia’nın CUDA yazılımıyla karşılaştırıldığında zayıf yazılım desteği vermesi nedeniyle istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak görünüşe göre durum iyiye gidiyor ve şirket nihayet çığır açacak bir ürüne sahip. En azından AMD'nin CEO'su, yakında çıkacak Instinct MI300 serisinin şirketin 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşacak en hızlı ürünü olacağına inanıyor.

Instinct MI300 ailesinden beklenti büyük

Tam Boyutta Gör AMD'nin CEO'su Lisa Su, şirketin analistler ve yatırımcılarla yaptığı kazanç görüşmesinde şunları söyledi: “Veri merkezi GPU gelirinin dördüncü çeyrekte yaklaşık 400 milyon dolar olmasını ve yıl boyunca gelir arttıkça 2024 yılında 2 milyar doları aşmasını bekliyoruz.” dedi. Lisa Su ayrıca bu büyümenin MI300'ü AMD tarihinde 1 milyar dolarlık satış rakamına en hızlı ulaşan ürün yapacağının altını çizdi.

AMD'nin Instinct MI300 serisinin öncekinden çok daha başarılı olmasının beklenmesinin bir nedeni var. Yeni ürün ailesi yalnızca süper bilgisayarlara ve belirli veri merkezlerine değil, aynı zamanda performans ve yazılım yeteneklerini rekabetçi buldukları için bu işlemcileri yapay zeka eğitiminde kullanmayı planlayan bulut hizmet sağlayıcılarına da hitap edecek.

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Hatta AMD, 2 ExaFLOPS'un üzerinde performansa sahip ilk sistemlerden biri olan El Capitan süper bilgisayarı için Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'na Instinct MI300A hızlandırılmış işlem birimleri göndermeye başladı bile. Bilmeyenler için, AMD Instinct MI300A, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri için üç adet sekiz çekirdekli Zen 4 chiplet ve çoklu CDNA3 chiplet içeren çok çipli bir tasarıma sahip.

Şirket önümüzdeki haftalarda Instinct MI300X işlemcisinin bulut hizmet sağlayıcılarına sevkiyatına başlamayı planlıyor. MI300A'nın aksine AMD'nin MI300X'i, yapay zeka ve HPC için yalnızca CDNA3 tabanlı chipletler kullanıyor ve tipik bir bilgi işlem GPU'su gibi davranıyor.

Yazılım tarafındaki açık kapatılıyor

Tam Boyutta Gör Lisa Su’ya göre AMD'nin Instinct MI300A ve MI300X hızlandırıcılarının geliştirilmesi ve onaylanması planlandığı gibi ilerliyor ve performans şu anda şirketin dahili beklentilerini karşılıyor veya aşıyor. Yazılım konusunda ise AMD, geçtiğimiz çeyrekte ROCm platformunun performansını ve özelliklerini geliştirmede önemli ilerlemeler kaydederek yapay zeka yazılım ekosistemini genişletti. Ayrıca ROCm, ana akım PyTorch ve TensorFlow ekosistemlerine entegre edildi. Ayrıca, Hugging Face modelleri de AMD çözümleri için sürekli güncellenmeye başladı.

AMD geçtiğimiz ayın başlarında yazılım konusundaki açığını kapatmak için bir de satın alım gerçekleştirdi. Nod.ai’ı satın alan AMD, ayrıca yapay zeka biriminin temellerini de attı. Bu grupta, büyük çoğunluğu yazılımla ilgili olmak üzere yaklaşık 1.500 mühendis çalışıyor ve ilerleyen aylarda bu sayının artması bekleniyor.

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