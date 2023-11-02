AMD, Instinct MI300’ün adeta para basmasını bekliyor

AMD'nin Instinct MI300 serisinin öncekinden çok daha başarılı olmasının beklenmesinin bir nedeni var. Yeni ürün ailesi yalnızca süper bilgisayarlara ve belirli veri merkezlerine değil, aynı zamanda performans ve yazılım yeteneklerini rekabetçi buldukları için bu işlemcileri yapay zeka eğitiminde kullanmayı planlayan bulut hizmet sağlayıcılarına da hitap edecek.
Hatta AMD, 2 ExaFLOPS'un üzerinde performansa sahip ilk sistemlerden biri olan El Capitan süper bilgisayarı için Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'na Instinct MI300A hızlandırılmış işlem birimleri göndermeye başladı bile. Bilmeyenler için, AMD Instinct MI300A, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yükleri için üç adet sekiz çekirdekli Zen 4 chiplet ve çoklu CDNA3 chiplet içeren çok çipli bir tasarıma sahip.
Şirket önümüzdeki haftalarda Instinct MI300X işlemcisinin bulut hizmet sağlayıcılarına sevkiyatına başlamayı planlıyor. MI300A'nın aksine AMD'nin MI300X'i, yapay zeka ve HPC için yalnızca CDNA3 tabanlı chipletler kullanıyor ve tipik bir bilgi işlem GPU'su gibi davranıyor.
Yazılım tarafındaki açık kapatılıyor
AMD geçtiğimiz ayın başlarında yazılım konusundaki açığını kapatmak için bir de satın alım gerçekleştirdi. Nod.ai’ı satın alan AMD, ayrıca yapay zeka biriminin temellerini de attı. Bu grupta, büyük çoğunluğu yazılımla ilgili olmak üzere yaklaşık 1.500 mühendis çalışıyor ve ilerleyen aylarda bu sayının artması bekleniyor.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.