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    Radeon RX 6400 hız aşırtılmıyor

    Radeon RX 6400 ekran kartı fiyatının üzerinde bir performans sergilemek istemiyor. AMD’nin fabrika çıkışı olarak hız aşırtma yeteneklerini oyunculara kapattığı ortaya çıktı.
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    Radeon RX 6400
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    AMD’nin giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı RX 6400 ekran kartı geçtiğimiz hafta piyasaya çıkarken oyuncular da büyük beklenti içerisine sokulmamıştı. Cüzi fiyat etiketinin diğer kartların satış performansını etkilemesi istenmiyor. 

    Radeon RX 6400 hız aşırtılıyor mu?

    Fiyatı oldukça uygun olan giriş seviyesi ekran kartlarında hız aşırtma önemli bir yer tutuyor zira oyuncular bu sayede bir miktar daha performans kazanabiliyor. Bununla birlikte üretici açısından bir üst basamaktaki modelin önünü kestiği için dezavantaj oluşturabiliyor. 

    GeForce GTX 1650 ekran kartı ile aynı performansı gösteren ve Radeon RX 570 ekran kartının gerisinde kalan Radeon RX 6400 ekran kartının incelemeleri hız aşırtma özelliğinin kapalı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 64-bit veri yolu, PCIe x4 sınırlaması ve 4K H.264/H.265 ile AV1 kodeklerinin olmayışı da eksiklikler arasında. 

    159$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkan Radeon RX 6400 haliyle vaatkâr olmaktan uzak. Bununla birlikte AMD sonraki dönemde hız aşırtmayı erişilebilir hale getirecek mi veya üçüncü taraf yazılımlarla hız aşırtma yapılabilecek mi merak ediliyor. 
     

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    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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