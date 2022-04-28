Radeon RX 6400 hız aşırtılmıyor

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AMD’nin giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı RX 6400 ekran kartı geçtiğimiz hafta piyasaya çıkarken oyuncular da büyük beklenti içerisine sokulmamıştı. Cüzi fiyat etiketinin diğer kartların satış performansını etkilemesi istenmiyor.

Radeon RX 6400 hız aşırtılıyor mu?

Fiyatı oldukça uygun olan giriş seviyesi ekran kartlarında hız aşırtma önemli bir yer tutuyor zira oyuncular bu sayede bir miktar daha performans kazanabiliyor. Bununla birlikte üretici açısından bir üst basamaktaki modelin önünü kestiği için dezavantaj oluşturabiliyor.

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GeForce GTX 1650 ekran kartı ile aynı performansı gösteren ve Radeon RX 570 ekran kartının gerisinde kalan Radeon RX 6400 ekran kartının incelemeleri hız aşırtma özelliğinin kapalı olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 64-bit veri yolu, PCIe x4 sınırlaması ve 4K H.264/H.265 ile AV1 kodeklerinin olmayışı da eksiklikler arasında.

159$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkan Radeon RX 6400 haliyle vaatkâr olmaktan uzak. Bununla birlikte AMD sonraki dönemde hız aşırtmayı erişilebilir hale getirecek mi veya üçüncü taraf yazılımlarla hız aşırtma yapılabilecek mi merak ediliyor.



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