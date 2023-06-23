Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, İrlanda’ya 135 milyon dolarlık yatırım yapıyor

    AMD, halihazırda İrlanda’daki operasyonlarını genişletmek için yeni bir yatırım yapacağını duyurdu. Teknoloji devi bu yeni yatırım ile günümüzün trend teknolojisi yapay zekada ilerlemek istiyor.
    Oy Ver
    AMD, İrlanda’ya 135 milyon dolarlık yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    AMD, bir süre önce yaptığı açıklamada İrlanda'daki Xilinx operasyonlarına dört yıl içinde 135 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Bu fon, şirketin Dublin ve Cork'taki tesislerinde Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini genişletmek için kullanılacak.

    AMD'den İrlanda'ya yatırım

    AMD, 135 milyon dolara varan tutarın, Ar-Ge ve mühendislik alanlarında 290 yüksek vasıflı çalışanın ve çeşitli destek personelinin işe alınmasını içeren bir dizi stratejik araştırma ve geliştirme girişimini finanse etmek için kullanılacağını belirtti. AMD'nin İrlanda'daki stratejik Ar-Ge girişimlerine ilişkin açıklaması, şirketin yeni nesil yapay zeka, veri merkezi, ağ ve 6G iletişim altyapısından bahsetmesi nedeniyle oldukça belirsiz diyebiliriz. Bu da esasen Xilinx'in FPGA'lar gibi uyarlanabilir bilgi işlem çözümlerinin hizmet verdiği pazarların çoğunluğu anlamına geliyor. Öte yandan genel olarak asıl odağın yapay zeka olması da muhtemel.

    Bu arada AMD, AMD Zynq UltraScale+ RFSoC ürünleri gibi bir dizi Xilinx ürününün Avrupa'da geliştirildiğini belirtiyor. AMD, İrlanda'daki varlığı güçlendirerek Avrupa yarı iletken ekosistemini desteklemeye devam edeceğini bildiriyor. İrlanda'daki AMD Xilinx tesisi ilk olarak 1994 yılında kuruldu ve şirketin ABD dışındaki ilk özel tesisi oldu. Tesis üretim, mühendislik, operasyonel yardım ve yönetim alanına odaklanmış durumda. AMD'nin 2022 yılında Xilinx'i satın almasının ardından İrlanda'daki kampüs, şirketin Avrupa'daki en büyük araştırma ve geliştirme merkezlerinden biri haline geldi.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-to-invest-dollar135-million-in-xilinx-ireland-expansion https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-6-20-amd-announces-plan-to-invest-135-million-to-expan.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 37 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tuzla nasıl bir yer arka tekerden gelen tak tak sesi genç bir kıza doğum günü mesajı gta 4 görev gelmiyor trafik sigortası taksit kalktı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız