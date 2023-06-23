Tam Boyutta Gör AMD, bir süre önce yaptığı açıklamada İrlanda'daki Xilinx operasyonlarına dört yıl içinde 135 milyon dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Bu fon, şirketin Dublin ve Cork'taki tesislerinde Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini genişletmek için kullanılacak.

AMD'den İrlanda'ya yatırım

AMD, 135 milyon dolara varan tutarın, Ar-Ge ve mühendislik alanlarında 290 yüksek vasıflı çalışanın ve çeşitli destek personelinin işe alınmasını içeren bir dizi stratejik araştırma ve geliştirme girişimini finanse etmek için kullanılacağını belirtti. AMD'nin İrlanda'daki stratejik Ar-Ge girişimlerine ilişkin açıklaması, şirketin yeni nesil yapay zeka, veri merkezi, ağ ve 6G iletişim altyapısından bahsetmesi nedeniyle oldukça belirsiz diyebiliriz. Bu da esasen Xilinx'in FPGA'lar gibi uyarlanabilir bilgi işlem çözümlerinin hizmet verdiği pazarların çoğunluğu anlamına geliyor. Öte yandan genel olarak asıl odağın yapay zeka olması da muhtemel.

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Bu arada AMD, AMD Zynq UltraScale+ RFSoC ürünleri gibi bir dizi Xilinx ürününün Avrupa'da geliştirildiğini belirtiyor. AMD, İrlanda'daki varlığı güçlendirerek Avrupa yarı iletken ekosistemini desteklemeye devam edeceğini bildiriyor. İrlanda'daki AMD Xilinx tesisi ilk olarak 1994 yılında kuruldu ve şirketin ABD dışındaki ilk özel tesisi oldu. Tesis üretim, mühendislik, operasyonel yardım ve yönetim alanına odaklanmış durumda. AMD'nin 2022 yılında Xilinx'i satın almasının ardından İrlanda'daki kampüs, şirketin Avrupa'daki en büyük araştırma ve geliştirme merkezlerinden biri haline geldi.

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AMD, İrlanda’ya 135 milyon dolarlık yatırım yapıyor