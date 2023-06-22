Microsoft, yapay zeka ile kuantum bilgisayarları birleştirdi: Yeni keşif çağı başladı

- Kuantum bilgisayarlarda devrim geliyor
- Yeni bir süreç başlıyor
- Azure Quantum Elements ile yeni bir bilimsel keşif çağı
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Esasında firmanın hedefleri oldukça büyük ve büyüleyici. Bu, tüm sektör gürültülü orta ölçekli kuantum (NISQ) bilişim çağının ötesine geçmeyi hedeflerken Microsoft'un ortaya koyduğu yeni bir ölçüm. Bahsedilen gürültüyü kuantum bilgisayarlardaki hata oranı olarak kabul edebilirsiniz.
Kuantum bilgisayarlarda devrim geliyor
Svore, "Yol haritamızı ve kuantum süper bilgisayara giden zamanı on yıllar yerine yıllar olarak düşünüyoruz" dedi. Bununla birlikte 2022’de Microsoft, Majorana tabanlı kübitler yapabilme yeteneğini ilk kez vurguladığında büyük bir atılım yaptığını duyurmuştu. Majorana kübitleri çok kararlı olma avantajına sahip (özellikle geleneksel tekniklere kıyasla) ancak oluşturulmaları da son derece karmaşık ve zor.
Yeni bir süreç başlıyor
Şimdi bir sonraki adım donanım korumalı kübitler inşa etmek ve Microsoft, bunları inşa etme çalışmalarında büyük adımlar atıldığını söyledi. Bu kübitler küçük (bir kenarı 10 mikrondan az) ve bir kübit işlemini bir mikrosaniyeden daha kısa sürede gerçekleştirecek kadar hızlı olacak. Microsoft’un araştırma ekibi bu kubitleri en azından 2000'lerin başından beri tartışılan (çoğunlukla bir teori olarak) bir kavram olan örgü adı verilen bir süreçle çalıştırmak için çalışmayı planlıyor. Bundan sonra, daha küçük bir multiqubit sistemi inşa edilecek ve tam bir kuantum sistemi gösterilecek.
Azure Quantum Elements ile yeni bir bilimsel keşif çağı
Microsoft yol haritasını paylaşmanın yanı sıra, yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka ve kuantumu birleştirerek bilimsel keşifleri hızlandırmaya yönelik platformu Azure Quantum Elements’i duyurdu. Buna ek olarak firma, bilim insanlarının (ve öğrencilerin) kuantumla ilgili hesaplamalar ve simülasyonlar oluşturmasına yardımcı olabilecek özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka modeli olan Copilot for Azure Quantum'u da duyurdu.
Microsoft CEO’su Satya Nadella belkide tüm bu paragrafları şu açıklamalarla özetledi: “Bugün, Azure Quantum Elements ile yapay zeka ve kuantumu bir araya getirerek yeni bir bilimsel keşif çağını başlatıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 250 yıllık kimya ve malzeme bilimi ilerlemesini önümüzdeki 25 yıla sıkıştırmak.” Yapay zeka sadece bizim yerimize araba sürmek veya sinema bileti almayacak; bilimsel araştırmalarda doping etkisi oluşturacak. Microsoft, bunu kuantum dünyası ile birleştirerek rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde etmiş gibi görünüyor.Kaynakça https://blogs.microsoft.com/blog/2023/06/21/accelerating-scientific-discovery-with-azure-quantum/ https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.107.245423 https://techcrunch.com/2023/06/21/microsoft-expects-to-build-a-quantum-supercomputer-within-10-years/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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