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    Anlık Bildirim

    Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların dudak uçuklatan fiyatını açıkladı

    Nvidia, kısa bir süre önce yapay zekanın donanım ihtiyacını karşılayacak yeni nesil Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’larını tanıttı. CEO Jensen Huang ise ilk defa yeni ürünlerin fiyatını açıkladı.
    nvidia Blackwell B200 fiyat Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka patlamasının yarattığı inanılmaz talebi en etkin şekilde kullanan firmalardan biri. Şirketin H100 AI GPU’ları Nvidia’yı trilyon dolarlık şirket haline getirirken CEO’su Jensen Huang’i de zengin etmişti. Ancak Nvidia, yapay zekanın açlığını doyurmak için bir süre önce yeni nesil Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’larını tanıttı. Ciddi performans artışlarıyla gelen AI GPU’larının fiyatları ise ilk defa Huang tarafından açıklandı.

    Blackwell AI GPU’larının tanesi 40 bin dolar

    CNBC’ye verdiği bir röportajda Huang, Nvidia’nın Blackwell’in geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar harcadığını açıkladı. CEO’ya göre bu, dünyanın gördüğü en iyi yapay zeka GPU teknolojisi için muazzam bir meblağ. Öte yandan Nvidia, şimdiye kadar Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’ları için bir fiyat bilgisi paylaşmamıştı. Bu gizem perdesi de röportaj esnasında ortadan kalktı; Huang, her bir GPU’nun 30.000 ila 40.000 dolar arasında bir fiyata sahip olduğunu söyledi.

    Bu fiyat bilgisinin Blackwell B100 için mi yoksa Blackwell B200 için mi geçerli olduğu belirsiz. Öte yandan Nvidia’nın GTC 2024'te gösterdiği ve bazı özelliklerini detaylandırdığı GPU'nun B200 olduğunu düşünürsek fiyat bilgisinin B200’e ait olması muhtemel. Bununla birlikte önceki H100 GPU’nun da 20.000 ile 40.000 dolar arasında bir fiyata satıldığı biliniyor. Dolayısıyla fiyat tarafında Nvidia oldukça cömert davranmış fakat bu, rakamların astronomik olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

    Blackwell B200 ne sunuyor?

    Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların fiyatını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Blackwell B200, TSMC'nin yeni N4P işlem düğümünde üretilen 208 milyar transistöre sahip. Bu süreç 4nm’ye dayansa da yoğunluğun yüzde 30 arttığı söyleniyor. B200 ayrıca 8TB/sn bellek bant genişliğine sahip 192GB HBM3E bellekle geliyor. Performans tarafında ise B200 AI GPU'su, mevcut H100 AI GPU'nun sadece 4 petaflop olan yapay zeka performansını 20 petaflop seviyesine yükseltiyor. Nvidia çift GPU ve tek CPU çözümünü kullanan GB200'ün LLM çıkarım iş yükleri için 30 kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor. Öte yandan firma, H100'e göre maliyeti ve enerji tüketimini 25 kata kadar azalttığını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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