Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların dudak uçuklatan fiyatını açıkladı

CNBC’ye verdiği bir röportajda Huang, Nvidia’nın Blackwell’in geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar harcadığını açıkladı. CEO’ya göre bu, dünyanın gördüğü en iyi yapay zeka GPU teknolojisi için muazzam bir meblağ. Öte yandan Nvidia, şimdiye kadar Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’ları için bir fiyat bilgisi paylaşmamıştı. Bu gizem perdesi de röportaj esnasında ortadan kalktı; Huang, her bir GPU’nun 30.000 ila 40.000 dolar arasında bir fiyata sahip olduğunu söyledi.
Bu fiyat bilgisinin Blackwell B100 için mi yoksa Blackwell B200 için mi geçerli olduğu belirsiz. Öte yandan Nvidia’nın GTC 2024'te gösterdiği ve bazı özelliklerini detaylandırdığı GPU'nun B200 olduğunu düşünürsek fiyat bilgisinin B200’e ait olması muhtemel. Bununla birlikte önceki H100 GPU’nun da 20.000 ile 40.000 dolar arasında bir fiyata satıldığı biliniyor. Dolayısıyla fiyat tarafında Nvidia oldukça cömert davranmış fakat bu, rakamların astronomik olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.