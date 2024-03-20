Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların dudak uçuklatan fiyatını açıkladı

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka patlamasının yarattığı inanılmaz talebi en etkin şekilde kullanan firmalardan biri. Şirketin H100 AI GPU’ları Nvidia’yı trilyon dolarlık şirket haline getirirken CEO’su Jensen Huang’i de zengin etmişti. Ancak Nvidia, yapay zekanın açlığını doyurmak için bir süre önce yeni nesil Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’larını tanıttı. Ciddi performans artışlarıyla gelen AI GPU’larının fiyatları ise ilk defa Huang tarafından açıklandı.

Blackwell AI GPU’larının tanesi 40 bin dolar

CNBC’ye verdiği bir röportajda Huang, Nvidia’nın Blackwell’in geliştirilmesi için yaklaşık 10 milyar dolar harcadığını açıkladı. CEO’ya göre bu, dünyanın gördüğü en iyi yapay zeka GPU teknolojisi için muazzam bir meblağ. Öte yandan Nvidia, şimdiye kadar Blackwell B200 ve Blackwell B100 GPU’ları için bir fiyat bilgisi paylaşmamıştı. Bu gizem perdesi de röportaj esnasında ortadan kalktı; Huang, her bir GPU’nun 30.000 ila 40.000 dolar arasında bir fiyata sahip olduğunu söyledi.

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Bu fiyat bilgisinin Blackwell B100 için mi yoksa Blackwell B200 için mi geçerli olduğu belirsiz. Öte yandan Nvidia’nın GTC 2024'te gösterdiği ve bazı özelliklerini detaylandırdığı GPU'nun B200 olduğunu düşünürsek fiyat bilgisinin B200’e ait olması muhtemel. Bununla birlikte önceki H100 GPU’nun da 20.000 ile 40.000 dolar arasında bir fiyata satıldığı biliniyor. Dolayısıyla fiyat tarafında Nvidia oldukça cömert davranmış fakat bu, rakamların astronomik olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Blackwell B200 ne sunuyor?

Tam Boyutta Gör Blackwell B200, TSMC'nin yeni N4P işlem düğümünde üretilen 208 milyar transistöre sahip. Bu süreç 4nm’ye dayansa da yoğunluğun yüzde 30 arttığı söyleniyor. B200 ayrıca 8TB/sn bellek bant genişliğine sahip 192GB HBM3E bellekle geliyor. Performans tarafında ise B200 AI GPU'su, mevcut H100 AI GPU'nun sadece 4 petaflop olan yapay zeka performansını 20 petaflop seviyesine yükseltiyor. Nvidia çift GPU ve tek CPU çözümünü kullanan GB200'ün LLM çıkarım iş yükleri için 30 kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor. Öte yandan firma, H100'e göre maliyeti ve enerji tüketimini 25 kata kadar azalttığını söylüyor.

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Nvidia CEO’su yeni Blackwell AI GPU’ların fiyatını açıkladı