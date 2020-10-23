Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında

    Kripto para piyasasındaki yükseliş ile madencilik ekipmanlarına ilgi artarken AMD de uzak kalmak istemiyor. Firma Navi 10 tabanlı bir madencilik grafik kartı üzerinde çalışıyor.
    22 sa.
    1,4b
    4
    5
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında
    Tam Boyutta Gör

    2017-2018 yıllarında yaşanan büyük kripto para patlamasından iyi bir şekilde faydalanan AMD; balonun sönmesi ile birlikte yönünü yeniden oyunculara çevirmişti. Şimdi ise yeniden bir hazırlık içerisinde.

    Madencilik odaklı Navi 10

    Kripto para dünyasının zor günleri geride bırakarak çıkışa geçmesi ve Bitcoin değerinin 13000$ dolar civarında gezinmesi madencilik ekipmanlarına olan ilgiyi yeniden arttırdı. AMD de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Sektörden gelen bilgilere göre Navi 10 mimarisini temel alan yani mevcut RX 5000 serisine dahil olacak madencilik odaklı bir ekran kartı hazırlıkları var. Linux yamaları içerisinde navi10 blockchain SKU şeklinde tespit edilen tanım da bunu destekliyor.

    Madencilik tabanlı grafik kartlarında bilindiği üzere grafik çıkışı yer almıyor ve sadece kazım işinde kullanılıyor. AMD’nin yeni ekran kartında da Display Core Next (DCN) ve Video Core Next (VCN) motorları mevcut değil.

    Bazı voltaj ve güç optimizasyonlarının da yapıldığı tahmin edilen AMD madencilik kartı için 2021 yılının ilk ayları işaret ediliyor. Radeon RX 6000 serisinin de piyasaya çıkacağı bu dönemde Navi madencilik kartının satışlara nasıl etkisi olacak merak konusu.

    Yama notları



    https://www.techpowerup.com/273661/amd-seemingly-working-on-cryptocurrency-focused-navi-10-gpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 17 sa.
    oh no here we go again
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 19 sa. (düzenlendi)
    Şunları öyle bir yapsalarki sistem içinde çalışsın ama, ekran kartı çıkışı falan olmasın mesela böyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa. (düzenlendi)
    Şunları öyle bir yapsalarki sistem içinde çalışsın ama ekran kartı çıkışı falan olmasın mesela böyle.
    Ne halt yerlerse yesinler bu şekilde.
    Ya da oyun için alınan kartları kısıtlasınlar bir şekilde 4-5 tane yanyana çalışmasın falan gibi.

    Mining ile kartların canını çıkarıp "ucuz kart alıyoruz" diye sevinen garibanlara az çakmadılar bu kartları
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vozy (Vatan Yiğit) 20 sa. ilkerinanç
    Şunlardan bahsediyorsun galiba;

    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ANTMINER&_sacat=0&_pgn=1

    EDİT: Bu ve bunun gibi sistemler aşırı elektrik yiyor, eskidendi iyi paralar kazanmak.. Artık çok büyük oynayanlar kazanıyor;
    https://www.flexdata.center/bitcoin-mining
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var 1 sa. iMovie uygulamasına HDR desteği geldi 2 sa. Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son 11 sa. Editörün oyundaki tercihi! "Steelseries Arctis 9 Wireless incelemesi" 14 sa. Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor 15 sa. Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir 16 sa. 160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt 17 sa. RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde 17 sa. LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 18 sa. Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın 18 sa. WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor 19 sa. Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında 19 sa. Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var 20 sa. Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu 20 sa. Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti 21 sa. Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi 21 sa. Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda 22 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında Sonraki CoD:Black Ops Cold War betası, serinin en çok indirilen oyunu oldu 23 sa. Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana 1 gün Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor 1 gün Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı 1 gün Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı 1 gün Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı 1 gün Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest" 1 gün Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi 1 gün İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak 1 gün Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor 1 gün Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı 1 gün Acer Nitro 5 inceleme | AMD Ryzen ile güçleniyor 1 gün Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor 1 gün Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design 1 gün Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor 1 gün 74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 gün Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor 1 gün Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 1 gün Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız