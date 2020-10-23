AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında

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2017-2018 yıllarında yaşanan büyük kripto para patlamasından iyi bir şekilde faydalanan AMD; balonun sönmesi ile birlikte yönünü yeniden oyunculara çevirmişti. Şimdi ise yeniden bir hazırlık içerisinde.

Madencilik odaklı Navi 10

Kripto para dünyasının zor günleri geride bırakarak çıkışa geçmesi ve Bitcoin değerinin 13000$ dolar civarında gezinmesi madencilik ekipmanlarına olan ilgiyi yeniden arttırdı. AMD de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.

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Sektörden gelen bilgilere göre Navi 10 mimarisini temel alan yani mevcut RX 5000 serisine dahil olacak madencilik odaklı bir ekran kartı hazırlıkları var. Linux yamaları içerisinde navi10 blockchain SKU şeklinde tespit edilen tanım da bunu destekliyor.

Madencilik tabanlı grafik kartlarında bilindiği üzere grafik çıkışı yer almıyor ve sadece kazım işinde kullanılıyor. AMD’nin yeni ekran kartında da Display Core Next (DCN) ve Video Core Next (VCN) motorları mevcut değil.

Bazı voltaj ve güç optimizasyonlarının da yapıldığı tahmin edilen AMD madencilik kartı için 2021 yılının ilk ayları işaret ediliyor. Radeon RX 6000 serisinin de piyasaya çıkacağı bu dönemde Navi madencilik kartının satışlara nasıl etkisi olacak merak konusu.

Yama notları

https://www.techpowerup.com/273661/amd-seemingly-working-on-cryptocurrency-focused-navi-10-gpu

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