AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında

2017-2018 yıllarında yaşanan büyük kripto para patlamasından iyi bir şekilde faydalanan AMD; balonun sönmesi ile birlikte yönünü yeniden oyunculara çevirmişti. Şimdi ise yeniden bir hazırlık içerisinde.
Madencilik odaklı Navi 10
Kripto para dünyasının zor günleri geride bırakarak çıkışa geçmesi ve Bitcoin değerinin 13000$ dolar civarında gezinmesi madencilik ekipmanlarına olan ilgiyi yeniden arttırdı. AMD de bu ilgiyi kaçırmak istemiyor.İlginizi Çekebilir Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek
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Sektörden gelen bilgilere göre Navi 10 mimarisini temel alan yani mevcut RX 5000 serisine dahil olacak madencilik odaklı bir ekran kartı hazırlıkları var. Linux yamaları içerisinde navi10 blockchain SKU şeklinde tespit edilen tanım da bunu destekliyor.
Madencilik tabanlı grafik kartlarında bilindiği üzere grafik çıkışı yer almıyor ve sadece kazım işinde kullanılıyor. AMD’nin yeni ekran kartında da Display Core Next (DCN) ve Video Core Next (VCN) motorları mevcut değil.
Bazı voltaj ve güç optimizasyonlarının da yapıldığı tahmin edilen AMD madencilik kartı için 2021 yılının ilk ayları işaret ediliyor. Radeon RX 6000 serisinin de piyasaya çıkacağı bu dönemde Navi madencilik kartının satışlara nasıl etkisi olacak merak konusu.
https://www.techpowerup.com/273661/amd-seemingly-working-on-cryptocurrency-focused-navi-10-gpu Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ne halt yerlerse yesinler bu şekilde.
Ya da oyun için alınan kartları kısıtlasınlar bir şekilde 4-5 tane yanyana çalışmasın falan gibi.
Mining ile kartların canını çıkarıp "ucuz kart alıyoruz" diye sevinen garibanlara az çakmadılar bu kartları
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ANTMINER&_sacat=0&_pgn=1
EDİT: Bu ve bunun gibi sistemler aşırı elektrik yiyor, eskidendi iyi paralar kazanmak.. Artık çok büyük oynayanlar kazanıyor;
https://www.flexdata.center/bitcoin-mining