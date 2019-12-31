AMD Navi 21 grafik birimi en güçlüsü olacak

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Navi 10 ile grafik pazarında yeniden iddialı konuma gelen AMD gelecek yıl vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni nesil konsol tarafında özel bir çözüm hazırlayan AMD aynı mimariyi oyunculara da sunacak.

Navi 21 neler sunacak?

AMD’nin şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü grafik mimarisini Navi 23 çekirdeği olarak yeni nesil konsollarda, Navi 21 olarak oyuncu ekran kartlarında kullanacağına dair iddialar mevcut. Konsol tarafında az çok detaylar netleşmişti. Oyuncu tarafında da yeni ayrıntılar var.

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Navi 21 mimarisi gelen bilgilere göre 505 milimetre kare zar alanına sahip. Navi 10 mimarisinden iki kat büyük olan Navi 21 ayrıca 15-16 milyar civarında transistör barındıracak. Bu da piyasadaki en yoğun grafik çekirdeği olduğu anlamına geliyor.

7nm+ üretim sürecine sahip olan grafik çekirdeği ikinci nesil RDNA mimarisini temel alıyor. Sunduğu performans ile Navi 21 çekirdeği RTX 2080 Ti ekran kartına yakın bir performans sunacak. Aynı dönemde Nvidia’nın RTX 2080 Ti SUPER hamlesi yapacağı da konuşuluyor.

GDDR6 bellek teknolojisi sayesinde 512-bit seviyesine kadar bant genişliği sunacak olan ekran kartı 12GB/16GB ile 24GB/32GB arasında değişen bellek kapasitelerini seçeneklere ekleyecek. TDP değerinin ise 300W seviyesine kadar çıkacağı ifade ediliyor.

AMD’nin bu yeni canavarı CES 2020 fuarında tanıtacağına dair güçlü ihtimaller var. RX 5800 serisi altında toplanması beklenen Navi 21 çekirdekleri firmanın yıla iyi başlamasını da sağlayacak.

https://wccftech.com/amd-radeon-rx-navi-21-gpu-2x-performance-5700-xt-die-size-rumor/