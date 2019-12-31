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    AMD Navi 21 grafik birimi en güçlüsü olacak

    505 milimetre kare civarında zar alanı ile devasa bir grafik çekirdeği olacak AMD Navi 21 mimarisi ayrıca pazardaki en yoğun transistör kapasitesine de sahip olacak.
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    Haber Editörü
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    AMD Navi 21 grafik birimi en güçlüsü olacak
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    Navi 10 ile grafik pazarında yeniden iddialı konuma gelen AMD gelecek yıl vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni nesil konsol tarafında özel bir çözüm hazırlayan AMD aynı mimariyi oyunculara da sunacak.

    Navi 21 neler sunacak?

    AMD’nin şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü grafik mimarisini Navi 23 çekirdeği olarak yeni nesil konsollarda, Navi 21 olarak oyuncu ekran kartlarında kullanacağına dair iddialar mevcut. Konsol tarafında az çok detaylar netleşmişti. Oyuncu tarafında da yeni ayrıntılar var.

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    Navi 21 mimarisi gelen bilgilere göre 505 milimetre kare zar alanına sahip. Navi 10 mimarisinden iki kat büyük olan Navi 21 ayrıca 15-16 milyar civarında transistör barındıracak. Bu da piyasadaki en yoğun grafik çekirdeği olduğu anlamına geliyor.

    7nm+ üretim sürecine sahip olan grafik çekirdeği ikinci nesil RDNA mimarisini temel alıyor. Sunduğu performans ile Navi 21 çekirdeği RTX 2080 Ti ekran kartına yakın bir performans sunacak. Aynı dönemde Nvidia’nın RTX 2080 Ti SUPER hamlesi yapacağı da konuşuluyor.

    GDDR6 bellek teknolojisi sayesinde 512-bit seviyesine kadar bant genişliği sunacak olan ekran kartı 12GB/16GB ile 24GB/32GB arasında değişen bellek kapasitelerini seçeneklere ekleyecek. TDP değerinin ise 300W seviyesine kadar çıkacağı ifade ediliyor.

    AMD’nin bu yeni canavarı CES 2020 fuarında tanıtacağına dair güçlü ihtimaller var. RX 5800 serisi altında toplanması beklenen Navi 21 çekirdekleri firmanın yıla iyi başlamasını da sağlayacak.



    https://wccftech.com/amd-radeon-rx-navi-21-gpu-2x-performance-5700-xt-die-size-rumor/ Yorum Yaz
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    1 Avatar
    Alper# 27 dk.
    Vega 64 sonrası yeni elektrikli soba hayırlı olsun.



    Ciddi anlamda RTX 2080 TI Super kadar değil daha fazlası olmak zorunda.



    Yalnız konsollara bunun benzeri bir GPU gelirse şimdiki konsollardan 4 kattan fazla güçlü olur. Ciddi ciddi 4K 60FPS verecekler sanırım. Üstelik RayTracing açık olur



    Konsol optimizasyonu çok şey değiştiriyor. Yeni nesil çok farklı olacak çok.
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    Kuantum34 1 sa.
    gtx 1080 nim pubg de eskisi gibi çalişmiyor, rtx serisi çıktıktan sonra nvidia gtx 1080 öldürdü. Amd bu kadar çabuk öldürmüyor sattığı donanımları. Sonraki ekran kartım Amd olacak.
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    IceRulez 2 sa.
    4k 144 hz sıkıştırılmış ama kalitesi bozulmamış şekilde görüntü aktarımı yapabilen tek kart zaten rx 5700 şu anda. profesyonellerin tercihi canım amd
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    brokengineer 2 sa.
    Önce ürünü görelim. Bir de şuanda mevcut 5700xt nin bile memory bottleneck olduğunu düşünürsek navi 21 grafik birimi muhtemelen hbm'e ihtiyaç duyacaktır. Hbm kullanırsa da maliyetler yükselir. Yani 8gb ve 12 GB lık seçenekler olur şeklinde düşünüyorum.
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    TheNewAtilla 2 sa.
    O kart soğumaz abi
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    Steelo 2 sa.
    Ces 2020 de inşallah tanıtılır, merakla bekliyorum.
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    napolyon94 2 sa.
    5700 ailesine fiyat indirimi yapsa keske
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    12 Angry Men 3 sa.
    Rekabet iyidir.
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