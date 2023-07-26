AMD, çözdüm dediği sorunu çözememiş: Boşta güç tüketim sorunu devam ediyor

Radeon RX 7000 serisindeki sorun devam ediyor
AMD, bu sorunu Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesiyle çözdüğünü aktarmıştı. Ancak, kısa bir süre önce yayınlanan yeni 23.7.2 WHQL sertifikalı sürücüde bu sorunun devam ettiği AMD tarafından belirtiliyor. Öte yandan yeni sürücü güncellemesi Anti-Lag açıkken Call of Duty: Modern Warfare II'deki takılma hatası, Radeon ReLive Instant Replay kullanarak kayıt yaparken GPU bellek sızıntısı sorunu, Adaptive Sync sorunu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok sorunu çözüyor.
Software Adrenalin Edition 23.7.2 WHQL sürücüsünü indirmek için AMD'nin web sitesini ziyaret edebilir veya halihazırda yüklü olan sürücü yazılımınız üzerinden güncellemeye ulaşabilirsiniz.Kaynakça https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-7-2 https://www.neowin.net/news/amd-acknowledges-it-couldnt-really-fix-high-idle-power-draw-with-latest-windows-whql-driver/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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