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    AMD, çözdüm dediği sorunu çözememiş: Boşta güç tüketim sorunu devam ediyor

    AMD, daha önceki sürücü güncellemesinde çözdüğünü söylediği bir problemi görünüşe göre çözememiş. Dolayısıyla Radeon RX 7000 serisindeki boşta güç tüketim sorunu devam ediyor.
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    AMD’nin boşta güç tüketim sorunu halen devam ediyor! Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında AMD, Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesiyle birlikte mevcutta bulunan Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarındaki önemli bir sorunu çözdüğünü açıklamıştı. Ancak bir süre önce yayınlanan yeni sürücü güncellemesinin notlarında bu sorunun çözülemediği firma tarafından kabul ediliyor.

    Radeon RX 7000 serisindeki sorun devam ediyor

    AMD’nin boşta güç tüketim sorunu halen devam ediyor! Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarında boşta yüksek miktarda güç tüketim sorunu yaşanıyor. Bu kartların 4K FreeSync ekran veya çoklu monitör yapılandırmasıyla kullanıldığında sistem boşta olduğunda yüksek güç tüketimi sorunuyla karşılaştığı ve zaman zaman neredeyse tüketimin 100W’a kadar çıkabildiği aktarılıyor.

    AMD, bu sorunu Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesiyle çözdüğünü aktarmıştı. Ancak, kısa bir süre önce yayınlanan yeni 23.7.2 WHQL sertifikalı sürücüde bu sorunun devam ettiği AMD tarafından belirtiliyor. Öte yandan yeni sürücü güncellemesi Anti-Lag açıkken Call of Duty: Modern Warfare II'deki takılma hatası, Radeon ReLive Instant Replay kullanarak kayıt yaparken GPU bellek sızıntısı sorunu, Adaptive Sync sorunu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok sorunu çözüyor.

    Software Adrenalin Edition 23.7.2 WHQL sürücüsünü indirmek için AMD'nin web sitesini ziyaret edebilir veya halihazırda yüklü olan sürücü yazılımınız üzerinden güncellemeye ulaşabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-7-2 https://www.neowin.net/news/amd-acknowledges-it-couldnt-really-fix-high-idle-power-draw-with-latest-windows-whql-driver/
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