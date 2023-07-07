AMD, aylar sonra Radeon RX 7000 kartlarının güç tüketim sorununu çözüyor

Tam Boyutta Gör Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX geçen yılın Aralık ayında piyasaya sürüldüğünden beri 'Bilinen Sorunlar' kısmında bulunan bir güç tüketim problemine sahipti. AMD Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesiyle firma bu sorunu çözdüğünü belirtiyor.

Aylar sonra sorun çözüldü

AMD Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesinde herhangi bir oyun optimizasyonu veya yeni bir özellik bulunmuyor. Bunun yerine sadece hata giderimine odaklanılıyor ve Radeon RX 7900 XT ve Radeon RX 7900 XTX'in Aralık 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana var olan önemli bir sorunu gideriyor: Boşta yüksek güç tüketimi.

Radeon RX 7600 XT yanlışlıkla AMD’nin sitesinde listelendi 2 gün önce eklendi

Radeon RX 7900 XT ve Radeon RX 7900 XTX kartları 4K FreeSync ekran veya çoklu monitör yapılandırmasıyla kullanıldığında sistem boşta olduğunda yüksek güç tüketimi sorunuyla karşılaşıyordu. Bu tüketim zaman zaman neredeyse 100W’a kadar çıkabiliyordu. Bir diğer büyük düzeltme de VR performansı ile ilgili; AMD, yeni Radeon sürücülerinin sürüm notlarında Radeon RX 7000 serisinde VR oyunları oynarken "yetersiz performans veya zaman zaman yaşanan takılmaların" çözüldüğünü belirtiliyor. Ek olarak DaVinci Resolve Studio kullanılarak AV1 video içeriği oynatılırken uygulama çökmesi sorunu da çözülmüş durumda.

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Aylar sonra AMD RX 7000 kartlarının güç tüketim sorununu çözüldü