AMD, aylar sonra Radeon RX 7000 kartlarının güç tüketim sorununu çözüyor

Aylar sonra sorun çözüldü
AMD Software Adrenalin Edition 23.7.1 sürücü güncellemesinde herhangi bir oyun optimizasyonu veya yeni bir özellik bulunmuyor. Bunun yerine sadece hata giderimine odaklanılıyor ve Radeon RX 7900 XT ve Radeon RX 7900 XTX'in Aralık 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana var olan önemli bir sorunu gideriyor: Boşta yüksek güç tüketimi.
Radeon RX 7900 XT ve Radeon RX 7900 XTX kartları 4K FreeSync ekran veya çoklu monitör yapılandırmasıyla kullanıldığında sistem boşta olduğunda yüksek güç tüketimi sorunuyla karşılaşıyordu. Bu tüketim zaman zaman neredeyse 100W’a kadar çıkabiliyordu. Bir diğer büyük düzeltme de VR performansı ile ilgili; AMD, yeni Radeon sürücülerinin sürüm notlarında Radeon RX 7000 serisinde VR oyunları oynarken "yetersiz performans veya zaman zaman yaşanan takılmaların" çözüldüğünü belirtiliyor. Ek olarak DaVinci Resolve Studio kullanılarak AV1 video içeriği oynatılırken uygulama çökmesi sorunu da çözülmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)