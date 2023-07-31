Son AMD sürücü güncellemesi devasa performans sorunlarına neden oluyor

Tam Boyutta Gör AMD'nin Radeon sürücüleri, güvenilirlik ve performans sorunları açısından uzun ve sorunlu bir geçmişe sahip. Bununla birlikte son dönemlerde firma olgun ve kararlı sürücü sürümleriyle geçmişine sünger çekmiş ve ciddi sorunların yaşanma sıklığı oldukça düşmüştü. Ancak çıkan son Radeon Software Adrenalin 23.7.2 sürücüsü firmanın geçmiş günlerini hatırlatıyor.

Son AMD sürücüsü performans sorununa neden oluyor

Radeon Software Adrenalin 23.7.2 sürümüne sahip Ryzen 7 7840U'ya sahip bir kullanıcı (Twitter/X @carygolomb sürücü güncellemesinin dahili GPU'yu yanlışlıkla Radeon 780M'den daha yavaş bir Radeon 760M'ye değiştirdiğini ve performansı bu seviyeye düşürdüğünü bildirdi. Bunun da ötesinde kullanıcı, parmak izi okuyucusu, ses kartı ve Xbox 360 oyun kumandası da dahil olmak üzere bazı dahili ve harici cihazların yeni sürücü sonrası çalışmadığını da belirtiyor.

Digital Foundry, de yeni sürücüyle ilgili kötü performans sorunlarını doğruladı. İnceleme kuruluşuna göre, Ryzen 7 7840U kullanan AyaNeo el konsolunda yeni sürücü sonrası yüzde 33’lük performans düşüşü yaşandı. Ayrıca Ryzen 7 7840U'nun ASUS'un ROG Ally modelinde de yer aldığını eklemekte fayda var.

AMD’nin boşta güç tüketim sorunu halen devam ediyor! 5 gün önce eklendi

Aynı sürücü sürümünde Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarında yaşanan boşta yüksek miktarda güç tüketim sorununun da devam ettiği AMD tarafından belirtiliyor. Ancak AMD, bir önceki sürücü güncellemesinde bu sorunu çözdüğünü duyurmuştu. Eğer AMD ekran kartına sahipseniz ve mevcut sürücünüzden memnunsanız güncellemeyi pas geçebilirsiniz.

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Son AMD sürücü güncellemesi devasa performans sorununa neden oldu