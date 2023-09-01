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    Anlık Bildirim

    Yeni AMD sürücüsü Starfield’da büyük performans artışı sunuyor

    Yılın beklenen oyunlarından olan Starfield’ın çıkışına sadece birkaç gün kaldı. AMD ise Bethesda’nın uzay temalı RPG’si için yeni Radeon sürücü güncellemesi yayınladı.
    Yeni AMD sürücüsü Starfield’da büyük performans artışı sunuyor Tam Boyutta Gör
    Bethesda’nın uzay temalı RPG’si Starfield, erken erişime açıldı ve tam çıkışı için gün sayıyor. Starfield’ın ilk incelemeleri oldukça pozitif durumdayken oyunu erken erişimle deneyenler de oldukça beğenmiş görünüyor. Öte yandan AMD, oyuncuların deneyimini daha da geliştirmek için yeni Radeon sürücü güncellemesini yayınladı.

    Yeni AMD sürücüs Starfield'a odaklanıyor

    AMD’nin yayınladığı yeni AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 WHQL sertifikalı sürücü güncellemesinin neredeyse tamamı Starfield’a odaklanıyor ve ekran kartı yelpazesi için önemli optimizasyonların yanı sıra ultra geniş monitör kullanıcıları için küçük bir uyarı getiriyor. AMD, sürüm notlarında RX 7900XTX ve RX 7900XT GPU'ları üzerinde yapılan testlerde yeni sürücü güncellemesinin Starfield’da yüzde 16 daha iyi performans sergilediğini belirtiyor.

    AMD, bu testleri 4K çözünürlükte Ryzen 7 7800X3D işlemci ve 32GB DDR5 RAM ile gerçekleştirdi. Şirket ayrıca, ultra geniş monitörleri çalıştırırken Starfield'da Dinamik Çözünürlüğü %75-78 aralığına ayarlamanın sürücü zaman aşımlarına veya görsel bozulmaya neden olabileceğini belirtiyor. AMD bu sorunu çözmek için Bethesda ile birlikte çalışıyor ve oyuncuların bu sorunla karşılaşmaları halinde farklı bir Dinamik Çözünürlük ayarı kullanmalarını öneriyor.

    Starfield, Premium ve Constellation Edition sahipleri için Xbox Series X|S ve PC'de 1 Eylül'de yayınlandı. Standart sürüm satın alanların yanı sıra Game Pass aboneleri de bilimkurgu RPG'sine 6 Eylül'de erişebilecek. Son olarak, 23.8.2 sürücüsü Baldur's Gate 3’te yaşanan nadir çökme sorunlarını da gideriyor. Starfield'ın Steam fiyatı ise 899 TL.

    Kaynakça https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-23-8-2 https://www.neowin.net/news/amds-starfield-graphics-driver-lands-promises-major-performance-boosts/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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