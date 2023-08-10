AMD’de Intel rüzgarı: Ryzen 8000 APU’lar hibrit tasarımla gelebilir

Ryzen 8000 APU'larda hibrit tasarım olabilir
Aşağıda bağlantısını verdiğimiz ilgili Zen 5 haberinde dediğimiz gibi AMD’nin masaüstü ana seri Ryzen 8000’de hibrit çekirdekleri kullanmayacağını ancak APU’larda kullanabileceğini söylemiştik. Yeni gelen bilgiler de bunu doğrular nitelikte. PerformanceDatabases tarafından yayınlanan raporda Ryzen 8000 Strix Point APU'ların teknik özelliklerinin yanı sıra çekirdek yapılandırma ayrıntılarını gösteren ekran görüntüleri de yer alıyor.
Aşağıdaki görseldeki sol resim Strix Point APU'ya ait olduğu iddia edilen CPU-Z ekran görüntüsünü gösterirken, sağ resim HWiNFO64'e ait. Fark edebileceğiniz gibi HWiNFO tarafındaki ekran görüntüsü, daha küçük "Zen 5c" çekirdeklerini Intel'deki gibi E-core (yani verimlilik çekirdekleri) olarak tanımladığını; Zen 5 çekirdeklerini ise P-core (yani performans çekirdekleri) olarak tanımladığını gösteriyor.
Bilmeyenler için Zen 5c, AMD'nin EPYC "Bergamo" sunucu CPU'ları ile tanıttığı Zen 4c'nin yerini alacak. Zen 4 çekirdeği ile Zen 4c çekirdeği arasında iki büyük fark var. Bunlardan ilki L3 önbellek miktarı, ikincisi ise saat hızlarıdır. Zen 4 daha yüksek saatler (çekirdek başına performans / tek çekirdek performansı) için tasarlanırken, Zen 4c watt başına daha iyi performans için daha düşük saat hızları için optimize edilmiş durumda. Zen 5c’de de bunu göreceğiz.
Ryzen 8000 Strix Point APU'larının 2024 yılında çıkması bekleniyor. Strix Point'teki entegre grafik birimi tarafındaysa, AMD'nin üzerinde RDNA 3.5 GPU çekirdeklerine yer vereceği düşünülüyor. Bununla birlikte bu bilgilerin birer iddia olduğunu, resmi bilgilerin tamamen farklı olabileceğini unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: