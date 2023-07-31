AMD Ryzen 8000 APU serisi şekilleniyor: Oyun performansı iddialı olacak

Ryzen 8000 APU serisi şekilleniyor
AMD Strix APU serisiyle ilgili raporlar birkaç ay önce ortaya çıkmaya başladı ve kısa süre önce ilk Ryzen 8050 Strix Point APU kıyaslaması keşfedildi ki, bu da erken testlerin devam ettiğini gösteriyor. Benchmark, işlemci için 12 çekirdekli bir yapılandırmayı doğruladı, ancak hibrit çekirdeklerin tam düzeni bilinmiyor.
Son raporlara göre Strix Point APU'nun dört Zen5 çekirdeği ve sekiz Zen5c çekirdeği içermesi bekleniyor. Öte yandan, Strix Halo veya Sarlak olarak bilinen daha büyük APU varyantının, masaüstü versiyonuna benzer şekilde iki chiplete bölünmüş 16 Zen5 çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Mevcut iddialara göre, masaüstü ve 'nihai APU' varyantı arasındaki temel fark, GPU'yu barındıran IO kalıbında yatıyor. Masaüstü işlemci daha az yetenekli bir GPU'ya sahip olacakken, Halo varyantının daha önceki raporlarda önerildiği gibi 40 adete kadar Hesaplama Birimi içereceği söyleniyor. Bu, oldukça güçlü bir artış anlamına geliyor ve doğrudan oyun performansını etkiliyor.
Ryzen 8000 Strix Point
- Zen 5 + Zen 5C (4nm) Monolitik tasarım
- 12 çekirdek
- RDNA 3.5 grafik çekirdekleri
- 16 adede kadar hesaplama birimi
- 2024'ün ikinci yarısı (Beklenen)
Ryzen 8000 Strix Halo
- Zen 5 (4nm) çift Çiplet tasarım
- 16 çekirdek
- RDNA 3.5 grafik çekirdekleri
- 40 adede kadar hesaplama birimi
- 2024'ün ikinci yarısı (Beklenen)
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