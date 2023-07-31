AMD Ryzen 8000 APU serisi şekilleniyor: Oyun performansı iddialı olacak

Tam Boyutta Gör Zen5 mimarisini temel alan yeni nesil AMD Ryzen 8000 APU serisinin, Zen5 ve Zen5c mimarilerini birleştiren hibrit bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Ancak bu yongaların spesifik konfigürasyonu henüz resmi olarak doğrulanmadı. Öte yandan gelen son bilgiler yongaların hem CPU hem de GPU kanadında güçlü olacağına işaret ediyor.

Ryzen 8000 APU serisi şekilleniyor

AMD Strix APU serisiyle ilgili raporlar birkaç ay önce ortaya çıkmaya başladı ve kısa süre önce ilk Ryzen 8050 Strix Point APU kıyaslaması keşfedildi ki, bu da erken testlerin devam ettiğini gösteriyor. Benchmark, işlemci için 12 çekirdekli bir yapılandırmayı doğruladı, ancak hibrit çekirdeklerin tam düzeni bilinmiyor.

Son raporlara göre Strix Point APU'nun dört Zen5 çekirdeği ve sekiz Zen5c çekirdeği içermesi bekleniyor. Öte yandan, Strix Halo veya Sarlak olarak bilinen daha büyük APU varyantının, masaüstü versiyonuna benzer şekilde iki chiplete bölünmüş 16 Zen5 çekirdeğine sahip olduğu söyleniyor. Mevcut iddialara göre, masaüstü ve 'nihai APU' varyantı arasındaki temel fark, GPU'yu barındıran IO kalıbında yatıyor. Masaüstü işlemci daha az yetenekli bir GPU'ya sahip olacakken, Halo varyantının daha önceki raporlarda önerildiği gibi 40 adete kadar Hesaplama Birimi içereceği söyleniyor. Bu, oldukça güçlü bir artış anlamına geliyor ve doğrudan oyun performansını etkiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Ryzen 8000 serisi içinde iki APU konfigürasyonu daha olduğuna dair göstergeler var. Bunlar arasında Hawk Point düşük güçlü APU ve dizüstü bilgisayarlar için Dragon Range olarak bilinen üst düzey oyun APU serisinin halefi olarak hizmet verecek olan Fire Range yer alabilir. AMD’nin yeni APU’ları için önümüzde uzunca bir süre var ve bu yüzden ilerleyen dönemlerde daha somut bilgilerin gelmesini bekleyebiliriz. Bu arada, Ryzen 8000 APU serisinin 2024’ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor.

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Ryzen 8000 Strix Point

Zen 5 + Zen 5C (4nm) Monolitik tasarım

12 çekirdek

RDNA 3.5 grafik çekirdekleri

16 adede kadar hesaplama birimi

2024'ün ikinci yarısı (Beklenen)

Ryzen 8000 Strix Halo

Zen 5 (4nm) çift Çiplet tasarım

16 çekirdek

RDNA 3.5 grafik çekirdekleri

40 adede kadar hesaplama birimi

2024'ün ikinci yarısı (Beklenen)

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AMD Ryzen 8000 APU serisi özellikleri şekilleniyor