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    AMD’nin yaklaşan Zen 5 işlemcileri devasa performans artışıyla gelecek

    AMD'nin yakında çıkacak Zen 5 CPU'larının orijinal Zen yongalarından bu yana en büyük sıçrayışı yapacağı söyleniyor. Öyle ki Zen 5'in Zen 4'e göre yüzde 30 daha fazla performans göstermesi bekleniyor.
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    amd zen 5 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcilerinden gelen son bilgiler performans anlamında firmanın çok büyük bir sıçrayış yapacağını söylüyor. Belirtilenlere göre yeni CPU tasarımı, Ryzen 7000 serisi işlemcilerde kullanılan Zen 4 mimarisine kıyasla yüzde 30’dan fazla performans artışı sağlayacağı aktarılıyor. Bu da Zen 5'i, orijinal Zen CPU'ların 2017'de piyasaya sürülmesinden bu yana yapılan en büyük yükseltme haline getirecek.

    Zen 5 mimarisi performansta büyük sıçrayış yapabilir

    AMD’nin yaklaşan Zen 5 işlemcileri performansta iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    Bu iddiaların arkasında ise RedGamingTech bulunuyor. Belirtilenlere göre Zen 5'in 16 çekirdekli varyantı, Cinebench R23'ün çok iş parçacıklı çalışmasında yaklaşık 49.000 puan elde edecek. Aynı testte Ryzen 9 7950X'in yaklaşık 38.000 puan aldığını belirtelim. Benzer senaryonun alt konfigürasyonlar da olacağı iddia ediliyor. Döngü başına komut sayısı veya IPC tarafında ise yüzde 20-25’lik bir yükseltme öngörülüyor. Dolayısıyla performansın çoğunun bu taraftan geleceği, yani yükselen frekanslardan kaynaklanmadığı düşünülüyor.

    AMD’nin yaklaşan Zen 5 işlemcileri performansta iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    Nisan ayının başlarında yapmış olduğumuz bir haberde Jim Keller'ın (Zen mimarisinin gelişimindeki önemli bir isim, üstteki görsel onun sunumundan) bir sunumundan bahsetmiştik. Jim Keller, Zen 5’in performans açısından Zen 4’ten yüzde 30, IPC kazanımı açısından ise yüzde 23 üzerinde olduğunu söylemişti. Dolayısıyla yeni iddialar önceki güvenilir iddialarla örtüşüyor. Rakamları ele aldığımızda ise Zen 5’in serideki en büyük sıçrayışı yapacağını söyleyebiliriz. Bundan önceki en büyük performans farkı ise Zen 2’den Zen 3’e geçişte olmuştu.

    Bu arada, AMD'nin Zen 5 için hibrit bir tasarım kullanmayacağından da söz ediliyor. Bilindiği üzere Intel, P-Core ve E-Core olarak performans ve verimlilik çekirdekleriyle hibrit bir tasarım kullanıyor. AMD’nin de Zen 5 ve Zen 5c ile bunu yapması bekleniyordu ancak görünüşe göre bu durum masaüstü için olmayacak. Dizüstü tarafındaysa APU’larda Zen 5 ve daha küçük Zen 5c çekirdeklerini görebiliriz.

    Resmi bilgiler ne söylüyor?

    AMD’nin yaklaşan Zen 5 işlemcileri performansta iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    Yukarıda saydıklarımızın tamamı güçlü de olsa söylentilere dayanıyor. Resmi tarafta ise elimizde yine önemli bilgiler bir süredir var. Bunları Zen 5 ile ilgili haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Özetleyecek olursa Zen 5 serisi şu şekilde piyasaya giriş yapacak:
    • Zen 5 - 4nm (2024)
    • Zen 5 V-Cache - 4nm (2024+)
    • Zen 5C - 3nm - (2024+)
    AMD’nin yaklaşan Zen 5 işlemcileri performansta iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    2024’ün ikinci yarısında piyasaya girecek Zen 5 mimarili Ryzen 8000 ailesinde performans ve verimliliğe odaklanan tamamen yeni bir mikro mimari kullanılacak. Mimari aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenimi için özel olarak optimize edilecek. Zen 5 aynı zamanda 3D V-Cache ve optimize edilmiş Hesaplama Birimi (Compute Unit) ile birlikte gelecek ve 4nm litografisini kullanacak. Zen 5C olarak adlandırılmış ara mimari ise 3nm üretim sürecine geçerek verimlilik noktasında firmayı bir adım daha ileriye taşıyacak.
    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=sQuzgvJ-dPc https://www.pcgamer.com/amds-upcoming-zen-5-cpus-predicted-to-be-the-biggest-upgrade-since-the-original-zen-chips/
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