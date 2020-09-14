AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle birlikte yıllar sonra işlemci pazarına rekabeti getirmeyi başardı. Bununla birlikte AMD, Intel’in açıklar çıktıkça performansı düşen işlemcileri yerine yamalarla performansı iyileşen bir yonga vadediyor.

BIOS güncellemesiyle performans artışı

Bunun son örneği de yayınlanan Agesa güncellemesi oldu. Agesa Combo V2 1.0.8.1’i test eden bir kullanıcı 1.0.0.6 ile arasındaki değişiklikleri incelediğinde ilgi çekici bir sonucu ortaya çıkarmış. SiSoftware Sandra üzerinde yapılan teste göre çekirdeklar arası gecikme yeni sürümde 56.9ns’den 48.9ns’ye düşmüş.

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%14’lük düşüşe tekabül eden bu iyileşmeden Ryzen 3000 ve Ryzen 4000G yongalarını kullananların faydalandığı belirtilirken önceki nesillere dair bir test sonucu henüz bulunmuyor. Ryzen işlemcilerin gecikmeye duyarlılığı düşünülürse bir BIOS güncellemesiyle elde edilecek bu gelişme oldukça olumlu.

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Ek olarak Ryzen 9 3950X’ini gözlemleyen bir kullanıcıya göre işlemci yeni yama sonrasında boost frekanslara çıkma konusunda daha agresif hale gelmiş durumda. Ryzen işlemci kullanıcılarının anakartlarının UEFI/BIOS yazılımlarını üretici sitesinden kontrol etmesinde büyük fayda var.

https://www.guru3d.com/news-story/new-amd-agesa-combo-v2-1-8-1-update-potentially-improves-latencies-between-cpu-cores.html

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