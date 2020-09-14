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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü

    Ryzen işlemci tercih edenler yongaların çıkışından sonra yavaş ama düzenli bir şekilde daha iyi hale geldiğine şahit olmaya devam ediyor. Son yama gecikmeyi düşürüyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,3b
    92
    19
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle birlikte yıllar sonra işlemci pazarına rekabeti getirmeyi başardı. Bununla birlikte AMD, Intel’in açıklar çıktıkça performansı düşen işlemcileri yerine yamalarla performansı iyileşen bir yonga vadediyor.

    BIOS güncellemesiyle performans artışı

    Bunun son örneği de yayınlanan Agesa güncellemesi oldu. Agesa Combo V2 1.0.8.1’i test eden bir kullanıcı 1.0.0.6 ile arasındaki değişiklikleri incelediğinde ilgi çekici bir sonucu ortaya çıkarmış. SiSoftware Sandra üzerinde yapılan teste göre çekirdeklar arası gecikme yeni sürümde 56.9ns’den 48.9ns’ye düşmüş.

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    %14’lük düşüşe tekabül eden bu iyileşmeden Ryzen 3000 ve Ryzen 4000G yongalarını kullananların faydalandığı belirtilirken önceki nesillere dair bir test sonucu henüz bulunmuyor. Ryzen işlemcilerin gecikmeye duyarlılığı  düşünülürse bir BIOS güncellemesiyle elde edilecek bu gelişme oldukça olumlu.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080’in bellekleri kolaylıkla 20 Gbps’e hız aşırtılabiliyor"

    Ek olarak Ryzen 9 3950X’ini gözlemleyen bir kullanıcıya göre işlemci yeni yama sonrasında boost frekanslara çıkma konusunda daha agresif hale gelmiş durumda. Ryzen işlemci kullanıcılarının anakartlarının UEFI/BIOS yazılımlarını üretici sitesinden kontrol etmesinde büyük fayda var.



    https://www.guru3d.com/news-story/new-amd-agesa-combo-v2-1-8-1-update-potentially-improves-latencies-between-cpu-cores.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. en beğenilen
    "48.9ns’den 56.9ns’ye düşmüş"

    Tam tersi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 2 sa.
    Önce ekran kartı driver güncellemesi ile +%10 sonra bu. Akıyor bu akşam maşallah.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Reliq (Kaan Yamaner) 16 dk. (düzenlendi)
    Yuklu olup olmadigini nasil anlariz?Edit: CpuZ Mainboard sekmesinden bakabilirsiniz. Benim ryzen 3700u 1.0.0.BSadece Bios Guncellemesi ile mi yuklenebilir, bios ureticimiz vermez ise kendimiz yukleyemiyormuyuz?
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    acura07 (Okan Yüksel) 16 dk.
    b450 ye gelmemıs 2 3 gune gelır sanırım. geçende oyle olmustu.tamda 3600 ile b450 yı satıyordum vaz mı gecsem
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    xcaka28 (semih küçük) 41 dk.
    Combo V2 yüklü bellek gecikmesi değişmedi eski sürümle aynı.
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    Timeguard 28 dk. xcaka28
    Bellek erişimi değil. Çekirdeklerin birbiri arası bro.
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    moonquad (Ertugrul Ibrahimoglu) 50 dk.
    Msi yayınlamış ben daha yapmadım ama yapmaya bilirim her bios update de tir tir titriyorum. Elektrik kesilecek diye korkuyorum :) Şuan biosum çok stabil durumda dokunmak istemiyorum.
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 sa.
    biz yama dendiğinde hep performans kaybını duymaya alışmıştık intelden
    yanlış mı geldik :)
    bize ne zaman gelir bu yeni bios c6h için de geçerlidir inş bu performans artışı
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    2019daDHyekatilmak 1 sa.
    B550 x570 haricinde bu güncellemeyi alan deneyen var mı?
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    scan (Sercan ) 1 sa.
    AMD'nin en çok eleştirilen yanlarından biri bellek gecikmeleriydi. Böyle bir iyileştirme yapmaları çok iyi olmuş.
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    fhrstw 2 sa.
    Bilmediğim için soruyorum yazılımla bunu daha da aşağı çekmenin bir yolu var mı? Yani illaki bir limit vardır. Elbette ama tam performansla çalışıyor mu bu işlemciler?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. en beğenilen
    "48.9ns’den 56.9ns’ye düşmüş"

    Tam tersi.
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    deniz_sea (Deniz ) 2 sa.
    Akşam bakayım güncellemelere....
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    deniz_sea (Deniz ) 5 dk. deniz_sea
    Gigabyte B450 SH2 ye de gelmemiş henüz...
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    1266 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ryzen, amd agesa ve
    3 etiket daha Agesa Combo V2 1.0.8.1 amd agesa güncellemesi Donanım
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