Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 6750 XT'den yeni detaylar sızdırıldı

    Yenilenen RX 6X50 XT ekran kartları ile Nvidia'ya yanıt vermeyi planlayan AMD, tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yeni RX 6750 XT modelinden ilk detaylar geldi.
    Oy Ver

    AMD'nin yenilenen RX 6750 XT ekran kartından ilk bilgiler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Radeon RX 6000 serisine yeni modeller eklemeyi planlayan AMD, yenilenen RX 6X50 XT kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kartlarının tanımına az bir süre kala RX 6750 XT modelinden yeni sızıntılar geldi.

    Ana model ile aynı bellek çözümünü kullanacak

    Popüler OEM üreticilerden biri olan PowerColor’un RRA sisteminde fark edilen RX 6750 XT Devil modeli, yeni kartın bellek yapılandırması ile ilgili ilk resmi bilgileri ortaya çıkardı. Bununla birlikte Navi 22 yongasını temel alacak RX 6750XT, 192 bit veri yolu üzerinde 2560 Akış İşlemcisi ve 18 Gb/sn'e ulaşan 12 GB GDDR6 belleğe sahip olacak. 

    Ayrıca RX 6700XT modelinden farklı olarak, 6750XT'nin bant genişliğinin 432 GB/sn'ye ulaşacağı söyleniyor, yani önceki modelden yaklaşık 48 GB/sn daha hızlı olacak. Paylaşılan bilgilerin ışığında yeni ekran kartının ana model ile aynı olan 12 GB GDDR6 bellek çözümünü kullanacağının da doğrulanmış olduğunu söyleyebiliriz.

    20 Nisan tarihinde tanıtılması planlanan ancak Çin’de devam eden COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle ertelenen RX 6X50 XT modellerinin 10 Mayıs’ta duyurulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız