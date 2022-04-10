AMD Radeon RX 6750 XT'den yeni detaylar sızdırıldı

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Radeon RX 6000 serisine yeni modeller eklemeyi planlayan AMD, yenilenen RX 6X50 XT kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kartlarının tanımına az bir süre kala RX 6750 XT modelinden yeni sızıntılar geldi.

Ana model ile aynı bellek çözümünü kullanacak

Popüler OEM üreticilerden biri olan PowerColor’un RRA sisteminde fark edilen RX 6750 XT Devil modeli, yeni kartın bellek yapılandırması ile ilgili ilk resmi bilgileri ortaya çıkardı. Bununla birlikte Navi 22 yongasını temel alacak RX 6750XT, 192 bit veri yolu üzerinde 2560 Akış İşlemcisi ve 18 Gb/sn'e ulaşan 12 GB GDDR6 belleğe sahip olacak.

Ayrıca RX 6700XT modelinden farklı olarak, 6750XT'nin bant genişliğinin 432 GB/sn'ye ulaşacağı söyleniyor, yani önceki modelden yaklaşık 48 GB/sn daha hızlı olacak. Paylaşılan bilgilerin ışığında yeni ekran kartının ana model ile aynı olan 12 GB GDDR6 bellek çözümünü kullanacağının da doğrulanmış olduğunu söyleyebiliriz.

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20 Nisan tarihinde tanıtılması planlanan ancak Çin’de devam eden COVID-19 kısıtlamaları sebebiyle ertelenen RX 6X50 XT modellerinin 10 Mayıs’ta duyurulması bekleniyor.

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