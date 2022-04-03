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    AMD'nin giriş seviyesi ekran kartı RX6300M masaüstüne gelebilir

    RDNA2 mimarili ekran kartlarına yeni modeller eklemeye devam eden AMD, seriye giriş seviyesi bir model daha ekleyebilir. Şirketin RX 6300'ün masaüstü versiyonu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. 
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    AMD yakında giriş seviyesi RX 6300 modelini piyasaya sürebilir
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz Ocak ayında Navi 24 masaüstü ekran kartları RX 6500 XT ve RX 6400’ü tanıtan AMD’nin, giriş seviyesine konumlandırılacak yeni bir RX 6300 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    APU veya entegre CPU'larda kullanılabilir

    Radeon ekran kartları hakkında sızıntılar gerçekleştiren ve AMD’nin 'GPU Performance API' sinde yeni bir değişikliği fark eden Komachi Ensaka isimli Twitter kullanıcısı, yazılımın 3.10 sürümüne RX 6300 desteği eklendiğini keşfetti. AMD’nin RX6300M çözümü şu an dizüstü bilgisayarlarda mevcut olsa da sürücüde belirtilen yeni kart, resmi olarak masaüstü bir yonganın hazırlandığına işaret ediyor olabilir.

    Bununla birlikte yeni giriş seviyesi çözümünün RDNA 2 ekran kartı serisinde en alt sıraya yerleşmesi ve RX6300M’in sahip olduğu 2GB bellek kapasitesini devam ettirmesi bekleniyor. Bununla birlikte yeni ekran kartı hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmayan AMD'nin, kartı APU sistemlerde veya entegre GPU’ya sahip işlemci modellerinde de kullanabileceği düşünülüyor.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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