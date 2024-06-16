AMD Radeon 800M dahili grafikleri GeForce RX 2050 kadar iyi

Radeon 890M vs GeForce RTX 2050
Yeni nesil dizüstü bilgisayarlara yapay zekâ desteği ile birlikte sunulacak olan Ryzen AI 300 APU serisinde amiral gemisi Ryzen AI 9 HX 370 olacak. Pek çok üst seviye dizüstü modelinde şimdiden yerini alan işlemcide Zen 5 mimarili 12 çekirdek ve 24 izlek birimi bulunuyor. İşlemcinin grafik birimi ise Radeon 890M.
APU serisinin ilk örneklerini elde eden kaynakların paylaştıkları verilere göre RDNA 3.5 mimarisini temel alan Radeon 890M grafik birimi 16 işlem kümesi ile geliyor. 2900MHz hızında çalışan birim 3DMark Time Spy testlerinde 3600 puan elde ediyor.
Cinebench R23 testlerinde de tek çekirdek 2000 puan, çok çekirdek 20000 puan alan grafik biriminin toplamda önceki nesle göre yüzde 20 civarında bir artışı mevcut ancak TDP değeri belirtilmemiş. Bu rakamlarla GeForce RTX 2050 ekran kartı ile başa baş bir performans sergiliyor. Henüz mühendislik örnekleri olduğu için nihai versiyon daha yüksek rakamlara ulaşabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.