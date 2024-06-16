AMD Radeon 800M dahili grafikleri GeForce RX 2050 kadar iyi

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Tam Boyutta Gör AMD Ryzen tümleşik yongaların artık en önemli silahı haline gelen dahili grafik birimleri her nesilde üzerine katarak ilerliyor. Firmanın Ryzen AI 300 APU serisinde kullanılacak Radeon 800M dahili grafikleri oldukça iddialı.

Radeon 890M vs GeForce RTX 2050

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlara yapay zekâ desteği ile birlikte sunulacak olan Ryzen AI 300 APU serisinde amiral gemisi Ryzen AI 9 HX 370 olacak. Pek çok üst seviye dizüstü modelinde şimdiden yerini alan işlemcide Zen 5 mimarili 12 çekirdek ve 24 izlek birimi bulunuyor. İşlemcinin grafik birimi ise Radeon 890M.

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APU serisinin ilk örneklerini elde eden kaynakların paylaştıkları verilere göre RDNA 3.5 mimarisini temel alan Radeon 890M grafik birimi 16 işlem kümesi ile geliyor. 2900MHz hızında çalışan birim 3DMark Time Spy testlerinde 3600 puan elde ediyor.

Cinebench R23 testlerinde de tek çekirdek 2000 puan, çok çekirdek 20000 puan alan grafik biriminin toplamda önceki nesle göre yüzde 20 civarında bir artışı mevcut ancak TDP değeri belirtilmemiş. Bu rakamlarla GeForce RTX 2050 ekran kartı ile başa baş bir performans sergiliyor. Henüz mühendislik örnekleri olduğu için nihai versiyon daha yüksek rakamlara ulaşabilir.

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AMD Radeon 800M testleri sızdırıldı