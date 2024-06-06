Nvidia en değerli ikinci şirket oldu, Apple üçüncülüğe geriledi

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Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekâ çılgınlığının artarak devam etmesi en çok Nvidia’nın işine geliyor. Bu yıl 40 milyar dolardan fazla satış yapacağı beklentisi hisselerin uçuşa geçmesine neden oldu. Toplam piyasa değeri de rekor kırdı.

Nvidia destan yazıyor

Son 2 yılın en çok kazandıran hissesi haline gelen Nvidia durmaksızın yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 1100$ hisse fiyatı ile 2.7 trilyon dolar pazar değerine ulaşan Nvidia, bu hafta 1200$ seviyesini de geçti. Her hafta üzerine katarak giden hisseler firmayı 3 trilyon dolar seviyesine çıkardı.

Nvidia uçuşa geçti 1 hf. önce eklendi

Nvidia bu sayede en pahalı yonga şirketi haline gelirken ilk kez 3 trilyon dolar sınırını geçen yonga şirketi de oldu. Çok küçük bir farkla Apple’ı da geride bırakan Nvidia’nın önünde sadece 3.15 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyor ancak farkın kapanması çok uzun sürmeyecektir.

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Nvidia tarihte eşi benzeri görülmemiş yükseliş yaşıyor