Nvidia en değerli ikinci şirket oldu, Apple üçüncülüğe geriledi

Nvidia destan yazıyor
Son 2 yılın en çok kazandıran hissesi haline gelen Nvidia durmaksızın yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 1100$ hisse fiyatı ile 2.7 trilyon dolar pazar değerine ulaşan Nvidia, bu hafta 1200$ seviyesini de geçti. Her hafta üzerine katarak giden hisseler firmayı 3 trilyon dolar seviyesine çıkardı.
Nvidia bu sayede en pahalı yonga şirketi haline gelirken ilk kez 3 trilyon dolar sınırını geçen yonga şirketi de oldu. Çok küçük bir farkla Apple’ı da geride bırakan Nvidia’nın önünde sadece 3.15 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyor ancak farkın kapanması çok uzun sürmeyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.