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    AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir

    Bir oyunun kanalında paylaşılan video font değişikliğine işaret ediyor.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir
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    AMD günümüze dek bir çok kez Radeon yazı fontunu güncelledi. Uzun bir süredir değişmeyen stil görünüşe göre yenilenecek.

    Yeni fonta geçiş

    Gearbox’un YouTube kanalında paylaşılan videoda Radeon yazısı dikkat çekti. Ryzen’ın fontuna benzer tarzdaki yeni Radeon logosu yeni kartların hazırlığı olabilir. Zira AMD şu ana kadar genelde yeni nesil kartlarıyla birlikte benzer adımlar atmıştı.

    AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı"

    Yeşil ekip ise GTX 600 serisinden bu yana logosunu sabit tutarken RTX serisi kartları için bir ekleme yapmıştı. Bu açıdan AMD tarafı logo değişikliğine sıkça başvuruyor. Son olarak yeni fontun Renoir APU’larının yanı sıra RDNA2 mimarili kartlarda göreceğimizi söyleyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-to-get-a-new-ryzen-styled-logo Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 sa.
    Artık Nvidia'ya sağlam rakip olmanın zamanı geldi.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 sa.
    AMD yeni kart çıkaracakta bizde görecez. Nvidia yattığı yerden göbeğini kaşıyıp duruyor AMD sayesinde. 2 yıldır RTX serisiyle nadasa yattı bekliyor. Hatta RX 470 3 yıl oldu. Bu kadarmı zor giriş seviyesi bir yeni nesil ekran kartı piyasaya sürmek. Anlayamıyorum...
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