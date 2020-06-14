AMD, Radeon fontunu Ryzen’ınkine yakınlaştırdı: Yeni kart hazırlığı olabilir

Tam Boyutta Gör

AMD günümüze dek bir çok kez Radeon yazı fontunu güncelledi. Uzun bir süredir değişmeyen stil görünüşe göre yenilenecek.

Yeni fonta geçiş

Gearbox’un YouTube kanalında paylaşılan videoda Radeon yazısı dikkat çekti. Ryzen’ın fontuna benzer tarzdaki yeni Radeon logosu yeni kartların hazırlığı olabilir. Zira AMD şu ana kadar genelde yeni nesil kartlarıyla birlikte benzer adımlar atmıştı.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen XT işlemciler Amazon’da listelendi: Çıkış tarihi paylaşıldı"

Yeşil ekip ise GTX 600 serisinden bu yana logosunu sabit tutarken RTX serisi kartları için bir ekleme yapmıştı. Bu açıdan AMD tarafı logo değişikliğine sıkça başvuruyor. Son olarak yeni fontun Renoir APU’larının yanı sıra RDNA2 mimarili kartlarda göreceğimizi söyleyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-to-get-a-new-ryzen-styled-logo

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.