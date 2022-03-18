AMD, görselleri iyileştirecek bir yazılım geliştirdi

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın salt oyun severlere hitap ettiği dönemi geride bırakarak yayıncılara ve profesyonellere yönelik çeşitli yazılımlara odaklanması sonrasında AMD de standart kullanıcılara katma değer sağlayacak özelliklere odaklanıyor.

AMD RIS nedir?

AMD Radeon Image Sharpening (RIS) olarak adlandırılan görsel keskinleştirme teknolojisi masa üstü uygulamaları için geliştirilmiş. Teknoloji o anda ekranda yer alan görselleri çeşitli algoritmalar kullanarak iyileştiriyor.

AMD Radeon Super Resolution nedir? 2 sa. önce eklendi

Sadece ofis veya medya görselleri değil video oynatımında da görseller iyileştirilebiliyor. Böylece platformdan bağımsız düşük kalitede görselleri daha iyi bir hale getirebiliyor. Özellikle nispeten eski platformlarda yer alan kalitesiz görseller için oldukça ideal.

AMD RIS teknolojisi Radeon RX 5000 ve sonrası ekran kartları ile uyumlu. Windows 10 veya Windows 11 işletim sisteminde AMD Software veya Overlay yazılımı üzerinden aktif hale getirilebiliyor. AMD Software Adrenalin 22.3.1 ile bu teknoloji kullanıma sunuldu.

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