Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, Radeon RX 7000 serisinde RTX 4090’ı yakan 16-Pin “12VHPWR” güç bağlantısını kullanmayacak

    Nvidia RTX 4090 kartlarında yaşanan yanma ve erime sorunu 16-Pin “12VHPWR” güç bağlantısı hakkında soru işareti oluşturuyor. AMD ise Radeon RX 7000 serisinde bu hataya düşmeyecek.
    1

    AMD Radeon RX 7000 serisi Nvidia’nın düştüğü hataya düşmeyecek Tam Boyutta Gör

    Bazı Nvidia RTX 4090 kartında yaşanan yanma ve erime sorunu firma tarafından soruşturma altında. AMD tarafındaysa kısa süre önce Radeon RX 7000 "RDNA 3" ekran kartları için PCIe Gen5 16-pin "12VHPWR" konektörlerinin kullanılmayacağı açıklandı.

    Bir süre önce GeForce RTX 4090 kartının yandığına dair iki vaka bildirildi ve bunun temelinde 16 pinli konektör olduğu aktarıldı. Artan güç tüketiminin yanında 12VHPWR ile küçülen terminaller enerji iletimini daha hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konuya dönüştürmüştü.

    Öte yandan AMD’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Herkelman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek olan RDNA 3 ekran kartlarının 16-Pin 12VHPWR güç konektörünü kullanmayacağını açıkladı. AMD, bunun yerine yeni nesil Radeon RX 7000 kartlarında standart 8-pin bağlantılarını göreceğiz.

    Ek olarak AMD’nin RDNA 3 tabanlı RX 7000 kartları aynı zamanda Nvidia’nın RTX 40 serisine oranla daha az güç tüketecek. Fakat sızıntılara göre güç tüketiminde önceki nesil RDNA 2’ye göre yine de önemli artışlar olacak. AMD, 3 Kasım'da RDNA 3 GPU mimarisini ve Radeon RX 7000 grafik kartlarını tanıtacak. Tüm detaylar ve soru işaretleri böylece giderilmiş olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız