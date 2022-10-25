AMD, Radeon RX 7000 serisinde RTX 4090’ı yakan 16-Pin “12VHPWR” güç bağlantısını kullanmayacak

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Bazı Nvidia RTX 4090 kartında yaşanan yanma ve erime sorunu firma tarafından soruşturma altında. AMD tarafındaysa kısa süre önce Radeon RX 7000 "RDNA 3" ekran kartları için PCIe Gen5 16-pin "12VHPWR" konektörlerinin kullanılmayacağı açıklandı.

Bir süre önce GeForce RTX 4090 kartının yandığına dair iki vaka bildirildi ve bunun temelinde 16 pinli konektör olduğu aktarıldı. Artan güç tüketiminin yanında 12VHPWR ile küçülen terminaller enerji iletimini daha hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konuya dönüştürmüştü.

GeForce RTX 4090 yakıp geçiyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan AMD’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Herkelman, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda gelecek olan RDNA 3 ekran kartlarının 16-Pin 12VHPWR güç konektörünü kullanmayacağını açıkladı. AMD, bunun yerine yeni nesil Radeon RX 7000 kartlarında standart 8-pin bağlantılarını göreceğiz.

Ek olarak AMD’nin RDNA 3 tabanlı RX 7000 kartları aynı zamanda Nvidia’nın RTX 40 serisine oranla daha az güç tüketecek. Fakat sızıntılara göre güç tüketiminde önceki nesil RDNA 2’ye göre yine de önemli artışlar olacak. AMD, 3 Kasım'da RDNA 3 GPU mimarisini ve Radeon RX 7000 grafik kartlarını tanıtacak. Tüm detaylar ve soru işaretleri böylece giderilmiş olacak.

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