AMD, Radeon RX 7000 tanıtım tarihini resmen açıkladı: RTX 40 serisine rakip geliyor

AMD Radeon RX 7000 çıkış tarihi
AMD tarafından “together we advance_gaming” sloganıyla gerçekleştirilecek olan canlı yayın etkinliği 3 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. Etkinlikte RDNA 3 grafik mimarisinin getireceği performans ve enerji verimliliğine odaklanılacak. AMD yöneticilerinin ayrıntıları aktaracağı etkinlikte Radeon RX 7000 kartları tanıtılacak ve piyasaya çıkış tarihleri açıklanacak.
RDNA 3 mimarisi neler sunacak?
- 5nm işlem düğümü
- Gelişmiş chiplet paketlemesi
- Yeniden tasarlanmış İşlem Birimi (Compute Unit)
- Optimize edilmiş veriyolu
- Yeni nesil AMD Infinity Cache
- RDNA 2’ye göre Watt başına yüzde 50 performans artışı
- Gelişmiş ışın izleme
- Yenilenmiş uyarlanabilir güç yönetimi
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.