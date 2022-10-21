AMD, Radeon RX 7000 tanıtım tarihini resmen açıkladı: RTX 40 serisine rakip geliyor

Tam Boyutta Gör AMD, Ağustos ayında yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerini tanıtmıştı. Tanıtılan işlemciler piyasaya adım atmışken firma, tüketici sınıfına hitap eden Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarının da lansman tarihini resmen açıkladı. İşlemci lansmanına benzer şekilde gerçekleşecek olan ve canlı olarak izlenebilecek Radeon RX 7000 etkinliği Kasım ayında gerçekleştirilecek.

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AMD Radeon RX 7000 çıkış tarihi

AMD tarafından “together we advance_gaming” sloganıyla gerçekleştirilecek olan canlı yayın etkinliği 3 Kasım tarihinde Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. Etkinlikte RDNA 3 grafik mimarisinin getireceği performans ve enerji verimliliğine odaklanılacak. AMD yöneticilerinin ayrıntıları aktaracağı etkinlikte Radeon RX 7000 kartları tanıtılacak ve piyasaya çıkış tarihleri açıklanacak.

RDNA 3 mimarisi neler sunacak?

5nm işlem düğümü

Gelişmiş chiplet paketlemesi

Yeniden tasarlanmış İşlem Birimi (Compute Unit)

Optimize edilmiş veriyolu

Yeni nesil AMD Infinity Cache

RDNA 2’ye göre Watt başına yüzde 50 performans artışı

Gelişmiş ışın izleme

Yenilenmiş uyarlanabilir güç yönetimi

Tam Boyutta Gör Öte yandan şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgilere göre Radeon RX 7000 serisinin önceki nesle oranla oldukça büyük bir adım atmasını bekliyoruz. Zira resmi olarak açıklanan bilgiler de gösteriyor ki, yeni RDNA 3 mimarisi watt başına performansta yüzde 50’den fazla bir artış sağlayacak. TSMC’nin 5nm sürecinde üretilecek olan Navi 3x GPU’larına sahip olacak kartlar enerji verimliliğinde de iddialı olacak. Ek olarak AMD, Radeon RX 7000 kartlarını monolitik GPU tasarımıyla şekillendirmek yerine “gelişmiş yonga paketi” olarak ifade edilen chiplet dizaynıyla şekillendirecek. Bu da hem maliyet hem de performans anlamında kazanımlar elde edilmesine olanak sağlayacak.

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AMD, Radeon RX 7000 çıkış tarihini resmen açıkladı