Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörünün ömrü kısa sürdü: İşte yeni konektör

Daha güvenli ve verimli olacak
Belgelerde ayrıca iki özel 12V-2x6 PCIe 6.0 tasarımından bahsediliyor ve bunların Astron yerine NTK kablolarla kullanılma ihtimali bulunuyor. Ancak bir kez daha, bu yeni kabloların bağlantı yerlerinden mevcut konektörler gibi bükülmemesi gerekiyor gibi görünüyor. Spesifikasyonlar henüz PCI-SIG tarafından son haline getirilmediği için konektörü yakın zamanda kesinlikle göremeyeceğiz ancak mevcut bilgiler ışığında 2025'te gelecek yeni nesil kartlarda 12VHPWR'ye nihayet veda edeceğiz gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D