Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörünün ömrü kısa sürdü: İşte yeni konektör

Tam Boyutta Gör İlk olarak Nvidia, GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte 12VHPWR konektörünü (16 pinli) kullanmaya başlamıştı. Yeni nesil güç soketleri yüksek miktarda enerjiyi daha küçük alan içerisinde taşımayı hedefliyordu. Ancak çok geçmeden azımsanmayacak kadar 16 pinli soketlerin yandığına ve eridiğine dair raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise görünüşe göre 12VHPWR standardı 12V-2x6 PCIe 6.0 olarak bilinen yeni bir tasarımla değiştirilecek.

Daha güvenli ve verimli olacak

Tam Boyutta Gör PCI-SIG'den gelen belgeler, şirketin PCIe Base 6.0'ı güncelleyen ve yeni ATX 3.1 standardına uyan 12V-2x6 konektör için tasarım hazırladığını gösteriyor. Konektör bir kez daha 600W'a kadar güç sunacak şekilde tasarlanacak ve PCIe yuvası üzerinden 75W daha güç sağlanabilecek. Değişen şey, daha önce 600W'ın GPU'nun erişebileceği tüm sınır olmasıydı, ancak CEM 5.1 spesifikasyonu ile bu aynı zamanda PCIe yuvası gücünü GPU'ya tahsis ediyor. Bunun yanında 12V-2x6 konektör 12VHPWR konektörlerle geriye dönük olarak uyumlu olacak.

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Belgelerde ayrıca iki özel 12V-2x6 PCIe 6.0 tasarımından bahsediliyor ve bunların Astron yerine NTK kablolarla kullanılma ihtimali bulunuyor. Ancak bir kez daha, bu yeni kabloların bağlantı yerlerinden mevcut konektörler gibi bükülmemesi gerekiyor gibi görünüyor. Spesifikasyonlar henüz PCI-SIG tarafından son haline getirilmediği için konektörü yakın zamanda kesinlikle göremeyeceğiz ancak mevcut bilgiler ışığında 2025'te gelecek yeni nesil kartlarda 12VHPWR'ye nihayet veda edeceğiz gibi görünüyor.

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Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörü değişiyor!