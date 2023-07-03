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    Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörünün ömrü kısa sürdü: İşte yeni konektör

    Nvidia GeForce RTX 40 serisinde yanma ve erime sorunlarına neden olan 12VHPWR konektörü PCI-SIG dokümanlarında ortaya çıkartılan yeni bir tasarımla değiştirilecek.
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    Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörü değişiyor! Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Nvidia, GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarıyla birlikte 12VHPWR konektörünü (16 pinli) kullanmaya başlamıştı. Yeni nesil güç soketleri yüksek miktarda enerjiyi daha küçük alan içerisinde taşımayı hedefliyordu. Ancak çok geçmeden azımsanmayacak kadar 16 pinli soketlerin yandığına ve eridiğine dair raporlar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise görünüşe göre 12VHPWR standardı 12V-2x6 PCIe 6.0 olarak bilinen yeni bir tasarımla değiştirilecek.

    Daha güvenli ve verimli olacak

    Ekran kartlarını yakan 12VHPWR konektörü değişiyor! Tam Boyutta Gör
    PCI-SIG'den gelen belgeler, şirketin PCIe Base 6.0'ı güncelleyen ve yeni ATX 3.1 standardına uyan 12V-2x6 konektör için tasarım hazırladığını gösteriyor. Konektör bir kez daha 600W'a kadar güç sunacak şekilde tasarlanacak ve PCIe yuvası üzerinden 75W daha güç sağlanabilecek. Değişen şey, daha önce 600W'ın GPU'nun erişebileceği tüm sınır olmasıydı, ancak CEM 5.1 spesifikasyonu ile bu aynı zamanda PCIe yuvası gücünü GPU'ya tahsis ediyor. Bunun yanında 12V-2x6 konektör 12VHPWR konektörlerle geriye dönük olarak uyumlu olacak.

    Belgelerde ayrıca iki özel 12V-2x6 PCIe 6.0 tasarımından bahsediliyor ve bunların Astron yerine NTK kablolarla kullanılma ihtimali bulunuyor. Ancak bir kez daha, bu yeni kabloların bağlantı yerlerinden mevcut konektörler gibi bükülmemesi gerekiyor gibi görünüyor. Spesifikasyonlar henüz PCI-SIG tarafından son haline getirilmediği için konektörü yakın zamanda kesinlikle göremeyeceğiz ancak mevcut bilgiler ışığında 2025'te gelecek yeni nesil kartlarda 12VHPWR'ye nihayet veda edeceğiz gibi görünüyor.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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