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    GeForce RTX 4090 güç bağlantısı eridi

    Piyasanın en güçlü oyuncu kartı olan GeForce RTX 4090 adeta yakıp geçiyor. Ürünü satın alan bir kullanıcının güç bağlantısı girişi ve ara kablosu yanmış durumda. 
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    GeForce RTX 4090 yakıp geçiyor Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil ekran kartlarının adeta arşa çıkan enerji tüketimleri oyuncuları da tedirgin ediyor. PCIe 5 yeni nesil güç standartları da devreye girince artık yeni bir dönem başlamış oldu. Bu yeni dönem oyunculara neler getirecek bilinmiyor.

    GeForce RTX 4090 kullanıcıları dikkat!

    Nvidia’nın hali hazırdaki en güçlü oyuncu kartı olan GeForce RTX 4090 yoğun anlarda 660W güç tüketimine kadar çıkabiliyor. Bu da haliyle güç bağlantılarının zorlanması anlamına geliyor. Peki bağlantılar ne kadar dayanıklı?

    Reddit ağında paylaşılan bir gönderi, GeForce RTX 4090 ekran kartının 16-pinli güç bağlantısı ve kullanıcının 16-pinden 4x8-pine dönüşüm kablosunun yandığını gösteriyor. Ekran kartı ise Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC.

    Henüz olayın neden meydana geldiği bilinmiyor ancak iki ihtimal mevcut. Birincisi kablo kalitesinin düşük olması. İkincisi ise Nvidia’nın kabloyu kafa kısmında 35mm kalacak şekilde bükülmesi tavsiyesinin yerine getirilmemiş olması. GeForce RTX 4090 yeni sevkiyata başladığı için daha fazla yanma olayı ortaya çıkacak mı yoksa tek bir olayla sınırlı mı kalacak merakla bekleniyor.

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