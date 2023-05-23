AMD Radeon RX 7600 resmi özellikleri tümüyle ortaya çıktı: Güç tüketimi üzebilir!

Radeon RX 7600 özellikleri
Detaylardan başlayacak olursak, AMD Radeon RX 7600, 13,3 milyar transistör içeren Navi 33 XL GPU'ya sahip olacak. Bu yonga, Radeon RX 6600 serisinde yer alan Navi 23 GPU'lardan yüzde 14 daha küçük. Yongada toplamda 16 WGP, 32 hesaplama birimi, 32 ışın izleme birimi, 64 AI hızlandırıcı ve toplam 2048 akış işlemcisi yer alıyor. Kartın saat hızları ise, maksimum 21,75 TFLOPs (FP32) ve 43,5 TFLOPs (FP16) hesaplama performansı elde etmemizi sağlayan 2250 MHz "Game" ve 2625 MHz "Boost" olarak belirlenmiş.
- AMD Navi 33: 2048 çekirdek, 128-bit veri volu, 32 MB Infinity Cache, 204mm2 GPU Kalıbı ve 6nm
- AMD Navi 23: 2048 çekirdek, 128 bit veri yolu, 32 MB Infinity Cache, 237mm2 GPU Kalıbı ve 7nm
Güç tüketimi üzebilir
Güç tüketimi tarafında Nvidia verimlilik liderliğini koruyacak gibi görünüyor çünkü RX 7600'ün doğrudan rakibi olan GeForce RTX 4060 8 GB, 115W'lık bir TGP'ye sahip olacak ve gerçek ortalama oyun performansı 100W'a yakın olacak. RX 7600'den daha hızlı olan RTX 4060 Ti bile, benchmark sızıntılarında görüldüğü gibi, 160W'lık daha düşük güç tüketimine sahip ve oyunlardaki tüketimi ortalama olarak 140W olarak derecelendiriliyor.
AMD Radeon RX 7600 8 GB ekran kartının bu hafta piyasaya çıkması bekleniyor. Kart çıkışını hem referans hem de özel modellerle birlikte yapacak. Bu arada fiyatlandırma tarafındaki son söylentiler Radeon RX 7600’ün yaklaşık 299 dolar fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.