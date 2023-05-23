AMD Radeon RX 7600 resmi özellikleri tümüyle ortaya çıktı: Güç tüketimi üzebilir!

Tam Boyutta Gör AMD, satış anlamında başarılı bir şekilde ilerleyen RX 7000 serisini yeni modellerle desteklemeye çalışıyor. Yaklaşmakta olan Radeon RX 7600 için artık çok az bir süre kalmışken kartın tüm detayları ortaya çıkartıldı. Ancak güç tüketimi konusunda hassas olan kullanıcılar çok da memnun kalmayabilir. İşte Radeon RX 7600 özellikleri:

Radeon RX 7600 özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD'nin yakında çıkacak olan Radeon RX 7600 8 GB GPU'sunun nihai özellikleri açıklandı ve görünüşe göre Nvidia’nın RTX 4060 serisinden daha yüksek bir güç tüketimine sahip. Radeon RX 7600 8 GB, giriş seviyesi bir RDNA 3 GPU'ya dayanan ana akım bir ekran kartı konumunda. Kartta yer alan RDNA 3 GPU, Navi 33 olarak biliniyor. Bu yonga ailedeki en küçük ve 6mn monolitik tasarım kullanan tek yonga. Yonganın çekirdek konfigürasyonunu aylardır biliyor olmamıza rağmen resmi özellikleri görmek de ortada herhangi bir soru işareti bırakmaması açısından önemli.

Detaylardan başlayacak olursak, AMD Radeon RX 7600, 13,3 milyar transistör içeren Navi 33 XL GPU'ya sahip olacak. Bu yonga, Radeon RX 6600 serisinde yer alan Navi 23 GPU'lardan yüzde 14 daha küçük. Yongada toplamda 16 WGP, 32 hesaplama birimi, 32 ışın izleme birimi, 64 AI hızlandırıcı ve toplam 2048 akış işlemcisi yer alıyor. Kartın saat hızları ise, maksimum 21,75 TFLOPs (FP32) ve 43,5 TFLOPs (FP16) hesaplama performansı elde etmemizi sağlayan 2250 MHz "Game" ve 2625 MHz "Boost" olarak belirlenmiş.

AMD Navi 33 : 2048 çekirdek, 128-bit veri volu, 32 MB Infinity Cache, 204mm2 GPU Kalıbı ve 6nm

: 2048 çekirdek, 128-bit veri volu, 32 MB Infinity Cache, 204mm2 GPU Kalıbı ve 6nm AMD Navi 23: 2048 çekirdek, 128 bit veri yolu, 32 MB Infinity Cache, 237mm2 GPU Kalıbı ve 7nm

Güç tüketimi üzebilir

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında geldiğimizde ise AMD Radeon RX 7600, 128 bit arayüzde 18 Gbps hızında çalışan 8 GB GDDR6 belleklerle bizleri karşılıyor olacak. GPU ayrıca 32 MB Infinity Cache ile birlikte geliyor ve her ikisi birlikte 476,9 GB/s (GDDR6'dan 288 GB/s) etkili bant genişliği sağlıyor. Kartın TBP değeri ise 165W ve bir adet 8 pin konektör ile kullanılacak.

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Güç tüketimi tarafında Nvidia verimlilik liderliğini koruyacak gibi görünüyor çünkü RX 7600'ün doğrudan rakibi olan GeForce RTX 4060 8 GB, 115W'lık bir TGP'ye sahip olacak ve gerçek ortalama oyun performansı 100W'a yakın olacak. RX 7600'den daha hızlı olan RTX 4060 Ti bile, benchmark sızıntılarında görüldüğü gibi, 160W'lık daha düşük güç tüketimine sahip ve oyunlardaki tüketimi ortalama olarak 140W olarak derecelendiriliyor.

AMD Radeon RX 7600 8 GB ekran kartının bu hafta piyasaya çıkması bekleniyor. Kart çıkışını hem referans hem de özel modellerle birlikte yapacak. Bu arada fiyatlandırma tarafındaki son söylentiler Radeon RX 7600’ün yaklaşık 299 dolar fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor.

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AMD Radeon RX 7600 özellikleri tümüyle ortaya çıktı