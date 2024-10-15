AMD Radeon RX 7650 GRE özellikleri paylaşıldı: Yakında geliyor

AMD Radeon RX 7650 GRE özellikleri (beklenen)
Kaçıranlar için AMD’nin GRE, yani Golden Rabbit Edition serisi, daha önce Çin pazarında sınırlı sayıda üretilmiş ve özellikle RX 7900 GRE ile beğenileri toplamıştı. Radeon RX 7650 GRE ise, griş seviyesi bir model olarak diyebiliriz. Buna göre Navi 33 GPU'dan güç alacak ekran kartına, 32 hesaplama birimi, 2048 çekirdek, 64 AI hızlandırıcı çekirdek ve 128 bit veri yolunda çalışan 18 Gbps bellek eşlik edecek. VRAM kapasitesi ise henüz belirtilmedi.
Navi 33 GPU'nun daha önce RX 7600 modelinde de kullanıldığını hatırlatalım. Bu noktada RX 7600 XT 16 GB GDDR6 bellekle gelirken, RX 7600 ise 8 GB bellekle geliyor. Üstelik XT varyantı saat hızları açısından daha hızlı ve daha yüksek bir TDP'ye sahip. RX 7650 GRE ise aynı 128 bit veri yolu arayüzünde 8GB veya 16 GB'lık kapasite sunabilir.
Bu da RTX 4060'in karşısına konumlanacağı anlamına geliyor. AMD'nin CES 2025'te (7-10 Ocak) RDNA 4 tabanlı kartlarını tanıtması bekleniyor. RX 7600 GRE içinse 2025 yılının ilk çeyreğine işaret edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.