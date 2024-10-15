Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD'nin RDNA 3 mimarisine dayalı yepyeni bir ekran kartı hazırladığı söyleniyor. Radeon RX 7650 GRE olarak adlandırılan bu model, performans açısından RX 7600 ile RX 7700 XT arasında bir konumda yerleşecek. Şimdi bu bekleyiş sürerken, RX 7650 GRE'nin özellikleri netleşmeye başladı.

AMD Radeon RX 7650 GRE özellikleri (beklenen)

Kaçıranlar için AMD’nin GRE, yani Golden Rabbit Edition serisi, daha önce Çin pazarında sınırlı sayıda üretilmiş ve özellikle RX 7900 GRE ile beğenileri toplamıştı. Radeon RX 7650 GRE ise, griş seviyesi bir model olarak diyebiliriz. Buna göre Navi 33 GPU'dan güç alacak ekran kartına, 32 hesaplama birimi, 2048 çekirdek, 64 AI hızlandırıcı çekirdek ve 128 bit veri yolunda çalışan 18 Gbps bellek eşlik edecek. VRAM kapasitesi ise henüz belirtilmedi.

Navi 33 GPU'nun daha önce RX 7600 modelinde de kullanıldığını hatırlatalım. Bu noktada RX 7600 XT 16 GB GDDR6 bellekle gelirken, RX 7600 ise 8 GB bellekle geliyor. Üstelik XT varyantı saat hızları açısından daha hızlı ve daha yüksek bir TDP'ye sahip. RX 7650 GRE ise aynı 128 bit veri yolu arayüzünde 8GB veya 16 GB'lık kapasite sunabilir.

Merakla beklenen AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi 3 gün önce eklendi

Bu da RTX 4060'in karşısına konumlanacağı anlamına geliyor. AMD'nin CES 2025'te (7-10 Ocak) RDNA 4 tabanlı kartlarını tanıtması bekleniyor. RX 7600 GRE içinse 2025 yılının ilk çeyreğine işaret edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 7650 GRE özellikleri paylaşıldı: Yakında geliyor