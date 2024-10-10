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Tam Boyutta Gör GPU ve CPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Radeon RX 7000 yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Aktarılanlara göre yaklaşmakta olan Radeon RX 7650 GRE, Nvidia’nın RTX 4070 kartıyla rekabet edecek. Dolayısıyla orta seviye rekabetine hitap edecek.

AMD Radeon RX 7650 GRE ufukta göründü

Kaçıranlar için AMD’nin GRE, yani Golden Rabbit Edition serisi daha önce Çin pazarında sınırlı sayıda üretilmiş ve özellikle RX 7900 GRE ile beğenileri toplamıştı. Radeon RX 7650 GRE'nin ise teknik özellikleri henüz netleşmemiş değil. Ancak performans açısından RX 7600 ile RX 7700 XT arasında bir konumda yer alacağı tahmin ediliyor.

Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan RX 7600, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile tanıtılmıştı. Rakibi olarak görülen RTX 4060 özelinde ise 128 bit bellek veri yolu ve 8 PCIe hattı gibi sınırlamalar yaşandığını belirtelim. RX 7650 GRE ise Navi 32 tabanlı 12 veya 16 GB RAM, 192 bit veri yoluna kadar ve 32-54 CU ile 300-400 dolar arasında fiyata sahip olacak.

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Bu da RTX 4070'in karşısına konumlanacağı anlamına geliyor. Çıkış tarihine gelirsek, yeni nesil RTX 50 “Blackwell” GPU'larının CES 2025'te tanıtılma olasılığı yüksek. Dolayısıyla AMD'nin de bu etkinlikte RDNA 4 tabanlı kartlarını tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla sürpriz olarak Radeon RX 7650 GRE'nin de bu etkinlikte lanse edildiğini görebiliriz.

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AMD Radeon RX 7650 GRE geliyor: İşte çıkış tarihi