AMD Radeon RX 7650 GRE geliyor: İşte çıkış tarihi

AMD Radeon RX 7650 GRE ufukta göründü
Kaçıranlar için AMD’nin GRE, yani Golden Rabbit Edition serisi daha önce Çin pazarında sınırlı sayıda üretilmiş ve özellikle RX 7900 GRE ile beğenileri toplamıştı. Radeon RX 7650 GRE'nin ise teknik özellikleri henüz netleşmemiş değil. Ancak performans açısından RX 7600 ile RX 7700 XT arasında bir konumda yer alacağı tahmin ediliyor.
Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan RX 7600, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile tanıtılmıştı. Rakibi olarak görülen RTX 4060 özelinde ise 128 bit bellek veri yolu ve 8 PCIe hattı gibi sınırlamalar yaşandığını belirtelim. RX 7650 GRE ise Navi 32 tabanlı 12 veya 16 GB RAM, 192 bit veri yoluna kadar ve 32-54 CU ile 300-400 dolar arasında fiyata sahip olacak.
Bu da RTX 4070'in karşısına konumlanacağı anlamına geliyor. Çıkış tarihine gelirsek, yeni nesil RTX 50 “Blackwell” GPU'larının CES 2025'te tanıtılma olasılığı yüksek. Dolayısıyla AMD'nin de bu etkinlikte RDNA 4 tabanlı kartlarını tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla sürpriz olarak Radeon RX 7650 GRE'nin de bu etkinlikte lanse edildiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.