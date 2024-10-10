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    AMD Radeon RX 7650 GRE geliyor: İşte çıkış tarihi

    AMD, Radeon RX 7000 serisi ekran kartı ailesine yakında yeni üyeler ekleyebilir. Yeni bilgilere göre RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7650 GRE yakında piyasaya çıkabilir.
    AMD Radeon RX 7650 GRE geliyor: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    GPU ve CPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Radeon RX 7000 yelpazesini güncellemeye hazırlanıyor. Aktarılanlara göre yaklaşmakta olan Radeon RX 7650 GRE, Nvidia’nın RTX 4070 kartıyla rekabet edecek. Dolayısıyla orta seviye rekabetine hitap edecek.

    AMD Radeon RX 7650 GRE ufukta göründü

    Kaçıranlar için AMD’nin GRE, yani Golden Rabbit Edition serisi daha önce Çin pazarında sınırlı sayıda üretilmiş ve özellikle RX 7900 GRE ile beğenileri toplamıştı. Radeon RX 7650 GRE'nin ise teknik özellikleri henüz netleşmemiş değil. Ancak performans açısından RX 7600 ile RX 7700 XT arasında bir konumda yer alacağı tahmin ediliyor.

    Bildiğiniz gibi halihazırda mevcut olan RX 7600, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile tanıtılmıştı. Rakibi olarak görülen RTX 4060 özelinde ise 128 bit bellek veri yolu ve 8 PCIe hattı gibi sınırlamalar yaşandığını belirtelim. RX 7650 GRE ise Navi 32 tabanlı 12 veya 16 GB RAM, 192 bit veri yoluna kadar ve 32-54 CU ile 300-400 dolar arasında fiyata sahip olacak. 

    Bu da RTX 4070'in karşısına konumlanacağı anlamına geliyor. Çıkış tarihine gelirsek, yeni nesil RTX 50 “Blackwell” GPU'larının CES 2025'te tanıtılma olasılığı yüksek. Dolayısıyla AMD'nin de bu etkinlikte RDNA 4 tabanlı kartlarını tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla sürpriz olarak Radeon RX 7650 GRE'nin de bu etkinlikte lanse edildiğini görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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