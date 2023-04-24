Tam Boyutta Gör Nvidia son olarak GeForce RTX 4070 ve RTX 4070 Ti ekran kartlarını piyasaya sürmüştü. Ancak aktarılanlara göre Nvidia, her iki kartın satış performansından memnun değil. Bu bağlamda yaklaşan RTX 4060 Ti ekran kartının tüketiciler için daha cazip olması için yoğun bir çaba sarf ediliyor ve bu çabaların ana odağında rekabetçi bir fiyat yatıyor.

GeForce RTX 4060 Ti fiyatı sevindirebilir

DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre GeForce RTX 4060 Ti, selefi RTX 3060 Ti ile aynı yani 399 Dolar fiyat etiketiyle gelecek. Açıkçası bu durum Nvidia’nın şimdiye kadar yaptıklarıyla ters bir hamle olacak gibi duruyor. Zira, şimdiye kadar çıkmış RTX 40 ailesindeki kartların fiyatları önceki nesilden önemli ölçüde daha yüksek.

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GeForce RTX 3090 (1499 dolar) - GeForce RTX 4090 (1599 dolar) %6,7 artış

GeForce RTX 3080 (699 dolar) - GeForce RTX 4080 (1199 dolar) %71,5 artış

GeForce RTX 3070 Ti (599 dolar) - GeForce RTX 4070 Ti (799 dolar) %33,4 artış

GeForce RX 3070 (499 dolar) - GeForce RTX 4070 (599 dolar) %20 artış

GeForce RTX 4060 Ti özellikleri

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4060, AD106 GPU’sunun kırpılmış bir versiyonuna ev sahipliği yapacak. Bu grafik çekirdeğinin içerisinde 4352 CUDA çekirdeği ve 128 bit veri yolu arabiriminde 18 Gb/sn hızında çalışan ve karta 288 GB/s bant genişliği sağlayan 8 GB GDDR6 bellek yer alacak. Ayrıca kartta GeForce RTX 3060 Ti'ye göre 8 kat daha fazla olan 32 MB L2 önbellek bulunacak. RTX 4060 Ti performans açısından ise kağıt üzerinde RTX 3070 Ti ile eşleşiyor gibi görünüyor. RTX 4060 Ti’ın 150W TGP ile geleceğini varsayarsak verimlilik tarafında ciddi de bir avantaj olacaktır. Henüz tam tarih belli olmasa da GeForce RTX 4060 Ti, Mays ayında tanıtılıp piyasaya sürülecek. O zamana kadar bu bilgilerin değişebileceğini unutmamak gerekir.

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Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 4060 Ti fiyatı ortaya çıktı