AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT tanıtıldı: İşte özellikleri

RX 7800 XT ve RX 7700 XT tanıtıldı
Bilmeyenler için AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisi, TSMC 5nm süreciyle birlikte Navi GPU’larının üretilmesinde kullanılıyor. Bu noktada RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartların 7nm sürecini temel aldığını belirtelim. Süreç tarafında yaşanan bu gelişmeye ek olarak mimari düzeydeki ilerlemeler RDNA 3’ün önceki nesle oranla watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı getirmesine olanak sağlamış durumda.
Bugün tanıtılan RX 7800 XT ve RX 7700 XT ise, 60'a kadar Bilgi İşlem Birimi, 256 bit veriyolu ve 64MB Infinity Cache ile eşleştirilen RDNA 3 Navi 32 GPU'dan güç alıyor. Bu noktada RX 7800 XT'de Navi 32 XT, RX 7700 XT modelinde ise Navi 32 XL kalıbı tercih edilmiş.
RX 7800 XT özellikleri
- 60 işlem birimi
- 128 Yapay Zeka Hızlandırıcı
- 64MB Infinity Cache
- 2.4 GHz saat hızı
- 16 GB GDDR 6 bellek 19,5 Gbps
- 256-bit veriyolu
- DisplayPort 2.1
- Yerleşik AV1 desteği
- 263W TBP 2x8 Pin
- 37 TFLOP FP2
RX 7700 XT özellikleri
- 54 işlem birimi
- 108 Yapay Zeka Hızlandırıcı
- 64MB Infinity Cache
- 12 GB GDDR 6 bellek 18 Gbps
- 192-bit veriyolu
- DisplayPort 2.1
- Yerleşik AV1 desteği
- 245W TBP 2x8 Pin
- 35 TFLOP FP2
AMD, RX 7700 XT'nin herhangi bir referans modelinin olmayacağını söylüyor. ani AIB ortakları aracılığıyla satışa sunulacak. RX 7800 XT ise hem çift fanlı AIB hem de referans tasarımda çıkış yapacak. Eylül ayında satışa çıkacak her iki kartın fiyatı ise şu şekilde:
Radeon RX 7700 XT:12GB GDDR6 449 dolar
Radeon RX 7800 XT: 16GB GDDR6 499 dolarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.