AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 XT tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi AMD, RDNA3mimarisindekiodağını üst ve alt segmentin ardından orta-üst segmente çevirdi. Şirket bugün, RDNA 3 mimarisinin yeni ekran kartları RX 7800 XT ve RX 7700 XT modellerini duyurdu. Peki RTX 4070 ve RTX 4060 Ti'a rakip olacak her iki GPU neler sunuyor? İşte AMD RX 7800 XT ve 7700 XT özellikleri.

RX 7800 XT ve RX 7700 XT tanıtıldı

Bilmeyenler için AMD’nin yeni RDNA 3 mimarisi, TSMC 5nm süreciyle birlikte Navi GPU’larının üretilmesinde kullanılıyor. Bu noktada RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartların 7nm sürecini temel aldığını belirtelim. Süreç tarafında yaşanan bu gelişmeye ek olarak mimari düzeydeki ilerlemeler RDNA 3’ün önceki nesle oranla watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı getirmesine olanak sağlamış durumda.

Bugün tanıtılan RX 7800 XT ve RX 7700 XT ise, 60'a kadar Bilgi İşlem Birimi, 256 bit veriyolu ve 64MB Infinity Cache ile eşleştirilen RDNA 3 Navi 32 GPU'dan güç alıyor. Bu noktada RX 7800 XT'de Navi 32 XT, RX 7700 XT modelinde ise Navi 32 XL kalıbı tercih edilmiş.

RX 7800 XT özellikleri

Tam Boyutta Gör Radeon RX 7800 XT'den başlayacak olursak, Radeon RX 7900 serisinin hemen altına konumlandırılan GPU, 64MB Infinity Cache, 60 CU (işlem birimi), 128 Yapay Zeka Hızlandırıcı, 19,5 Gbps hızında 16GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu ile geliyor. Ayrıca kartın saat hızı 2430 MHz'e ulaşıyor ve263W TBP'ye (Toplam Kart Gücü) sahip.

60 işlem birimi

128 Yapay Zeka Hızlandırıcı

64MB Infinity Cache

2.4 GHz saat hızı

16 GB GDDR 6 bellek 19,5 Gbps

256-bit veriyolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

263W TBP 2x8 Pin

37 TFLOP FP2

RX 7700 XT özellikleri

Tam Boyutta Gör RX 7700 XT'nin ise beklentileri aştığını belirtelim. Ekran kartı, selefine kıyasla (40CU) 54 CU ve 108 Yapay Zeka Hızlandırıcı ile geliyor. Ayrıca 18 Gbps 12GB GDDR6 bellek ve 192 bit bellek veriyolu ile eşleştirilen RX 7700 XT, 245W TBP'ye sahip. Toplam iki slotluk yer kaplayan RX 7800 XT ve 7700 XT, gerekli olan gücü 2 adet 8-pin güç konektöründen sağlıyor.

54 işlem birimi

108 Yapay Zeka Hızlandırıcı

64MB Infinity Cache

12 GB GDDR 6 bellek 18 Gbps

192-bit veriyolu

DisplayPort 2.1

Yerleşik AV1 desteği

245W TBP 2x8 Pin

35 TFLOP FP2

Tam Boyutta Gör Performans konusunda AMD, RX 7800 XT'nin 2K maksimum ayarlarla GeForce RTX 4070'i yüzde 3,5 oranında geride bıraktığını söylüyor. Hatta bazı oyunlarda yüzde 5 ila 23 arasında bir avantaj sergiliyor. Ancak ışın izleme kullanan oyunlarda RTX 4070'in öne geçtiğini belirtelim. RX 7700 XT ise aynı başlık ve grafik ayarlarında, GeForce RTX 4060 Ti'dan yüzde 12'ye kadar daha hızlı olacak.

AMD, RX 7700 XT'nin herhangi bir referans modelinin olmayacağını söylüyor. ani AIB ortakları aracılığıyla satışa sunulacak. RX 7800 XT ise hem çift fanlı AIB hem de referans tasarımda çıkış yapacak. Eylül ayında satışa çıkacak her iki kartın fiyatı ise şu şekilde:

Radeon RX 7700 XT:12GB GDDR6 449 dolar

Radeon RX 7800 XT: 16GB GDDR6 499 dolar

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