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    AMD Radeon RX 7900 XTX'den yeni rekor: 3,5 GHz saat hızlarına ulaşıyor

    ComputerBase tarafından RX 7900 XTX ve RTX 4080 karşı karşıya getirildi. AMD'nin yeni tepe modeli, gerçekleştirilen testlerde 3,5 GHz saat hızına ulaşmayı başardı. 
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    AMD Radeon RX 7900 XTX 3,5 GHz rekor saat hızlarına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia ve AMD, yeni amiral gemisi ekran kartlarını kullanıcıların beğenisini sundu. Şimdi ADA Lovelace ve RDNA 3 mimarisi üzerinde detayları incelemelerde bulunan ComputerBase, RDNA 3'ün amiral gemisi kartı RX 7900 XTX'in bazı uygulamalarda şaşırtıcı saat hızlarına ulaştığını keşfetti. 

    AMD RX 7900 XTX 3548MHz hızlara ulaşıyor

    Bugün ComputerBase, Sapphire RX 7900 XTX ve RTX 4080'in saat hızları ve güç tüketimini içeren bazı veriler paylaştı. Blender platformundan alınan grafik, özel soğutuculu RX 7900 XTX'in 3548MHz'lik oldukça yüksek saat hızlarına ulaşabildiğini gösteriyor.

    Bildirilenlere göre söz konusu frekans artışı, 500W'lık bir sınırla 374W güç tüketimi ile elde edildi. Bu durum bizlere kartın referans modele kıyasla daha yüksek güç tüketimine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca Sapphire RX 7900 XTX'in referans modelden (2554MHz) yüzde 24 oranında daha yüksek 2832 MHz temel saat hızı sunduğunu belirtelim. 

    AMD Radeon RX 7900 XTX 3,5 GHz rekor saat hızlarına ulaştı Tam Boyutta Gör
    Oyunlarda ise ne yazık ki benzer bir frekans artışı mevcut değil. ComputerBase, bazı özel test sahnelerinde frekansın 3155 MHz'e kadar çıktığını belirtse de,bu durumun süreklilik taşımadığını söyleyebiliriz.

    Hatırlayacak olursak AMD, RDNA 3 mimarisini ''3GHz’i aşan ilk mimari'' olarak tanıttı. Böylece söz konusu, iddia yalnızca oyun dışı uygulamalarda geçerli olsa da doğrulanmış oldu. Öte yandan RX 7900 serisine güç veren Navi 31’e ek olarak, RDNA 3 mimarisinde iki yonga daha yer alacak. Bu nedenle daha küçük Navi 33/32 tabanlı modeller 3GHz bariyerini aşabilir.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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