Yeni nesil AMD ekran kartlarındaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir

Boşta güç tüketiminin çözümü VRR
Kullanıcılar, Radeon grafik kartlarının boşta çalışırken yüksek güç kullanımından şikayet ediyorlardı. Bu özellikle yüksek yenileme hızlarında çalışan çoklu monitör kurulumları için endişe verici bir durum. ComputerBase’in testlerine göre bu tür sistemler GeForce muadillerine göre çok daha yüksek olan 100+ watt'a kadar güç tüketimi yapabiliyorlar. Yayın organı tarafından yapılan testlere göre RX 7900 XTX, Değişken Tazeleme Oranı (VRR) ya da değişken yenileme hızınına sahip monitörlere bağlandığında çok daha az güç tüketiyor.
VRR etkin olduğunda en büyük fark 144Hz tek ve çift monitör kurulumunda görülüyor. Bu kurulumda RX 7900 XTX, RTX 4080 modellerinden bile daha düşük tüketim sergiliyor. Ayrıca, daha iyi sonuçlar gösteren sadece RDNA3 mimarisi değil, aynı zamanda eski Radeon 6000 modelleri de, ancak burada fark çok daha küçük. Bu özelliği aktif hale getirmek için VRR uyumlu bir monitör gerektiğini de aktaralım.Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-xtx-idle-power-consumption-drops-from-104-to-20-watts-on-4k-144hz-monitor-once-vrr-is-enabled https://www.computerbase.de/2023-07/grafikkarten-leistungsaufnahme-idle-2023/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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