Yeni nesil AMD ekran kartlarındaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarında boşta yüksek miktarda güç tüketim sorunu yaşanıyor. Bu kartların 4K çözünürlüklü ekran veya çoklu monitör yapılandırmasıyla kullanıldığında sistem boşta olduğunda yüksek güç tüketimi sorunuyla karşılaştığı ve tüketimin 100W’a kadar çıkabildiği biliniyor. Şimdi ise bu sorunun bir çözümü bulunmuş olabilir: VRR.

Boşta güç tüketiminin çözümü VRR

Kullanıcılar, Radeon grafik kartlarının boşta çalışırken yüksek güç kullanımından şikayet ediyorlardı. Bu özellikle yüksek yenileme hızlarında çalışan çoklu monitör kurulumları için endişe verici bir durum. ComputerBase’in testlerine göre bu tür sistemler GeForce muadillerine göre çok daha yüksek olan 100+ watt'a kadar güç tüketimi yapabiliyorlar. Yayın organı tarafından yapılan testlere göre RX 7900 XTX, Değişken Tazeleme Oranı (VRR) ya da değişken yenileme hızınına sahip monitörlere bağlandığında çok daha az güç tüketiyor.

Tam Boyutta Gör VRR (Adaptive Sync, FreeSync veya G-Sync olarak da bilinir) ayarı Windows ve AMD sürücülerinde bulunuyor ve AMD sürücüleri artık bu özelliği otomatik olarak etkinleştirebiliyor. VRR etkinleştirildiğinde sistem boştayken ve pencereler hareket ettirildiğinde tek ve çift monitör kullanımında tüketim çok daha iyiydi. Bununla birlikte, SDR modunda video oynatmada büyük bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bu arada ekranın 4K çözünürlük kullanıp kullanmadığının önemli olmadığını, daha önemli olanın yenileme hızı olduğunu belirtelim.

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VRR etkin olduğunda en büyük fark 144Hz tek ve çift monitör kurulumunda görülüyor. Bu kurulumda RX 7900 XTX, RTX 4080 modellerinden bile daha düşük tüketim sergiliyor. Ayrıca, daha iyi sonuçlar gösteren sadece RDNA3 mimarisi değil, aynı zamanda eski Radeon 6000 modelleri de, ancak burada fark çok daha küçük. Bu özelliği aktif hale getirmek için VRR uyumlu bir monitör gerektiğini de aktaralım.

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AMD kartlardaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir