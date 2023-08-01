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    Yeni nesil AMD ekran kartlarındaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir

    AMD, yeni nesil RX 7000 serisi kartlarda boşta güç tüketim sorunuyla boğuşuyor. Yapılan detaylı testlerde ise bu sorunun ilginç bir çözümü olduğu görüldü: Değişken Tazeleme Oranı veya VRR.
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    AMD kartlardaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarında boşta yüksek miktarda güç tüketim sorunu yaşanıyor. Bu kartların 4K çözünürlüklü ekran veya çoklu monitör yapılandırmasıyla kullanıldığında sistem boşta olduğunda yüksek güç tüketimi sorunuyla karşılaştığı ve tüketimin 100W’a kadar çıkabildiği biliniyor. Şimdi ise bu sorunun bir çözümü bulunmuş olabilir: VRR.

    Boşta güç tüketiminin çözümü VRR

    Kullanıcılar, Radeon grafik kartlarının boşta çalışırken yüksek güç kullanımından şikayet ediyorlardı. Bu özellikle yüksek yenileme hızlarında çalışan çoklu monitör kurulumları için endişe verici bir durum. ComputerBase’in testlerine göre bu tür sistemler GeForce muadillerine göre çok daha yüksek olan 100+ watt'a kadar güç tüketimi yapabiliyorlar. Yayın organı tarafından yapılan testlere göre RX 7900 XTX, Değişken Tazeleme Oranı (VRR) ya da değişken yenileme hızınına sahip monitörlere bağlandığında çok daha az güç tüketiyor.

    AMD kartlardaki boşta güç tüketim sorunun çözümü VRR olabilir Tam Boyutta Gör
    VRR (Adaptive Sync, FreeSync veya G-Sync olarak da bilinir) ayarı Windows ve AMD sürücülerinde bulunuyor ve AMD sürücüleri artık bu özelliği otomatik olarak etkinleştirebiliyor. VRR etkinleştirildiğinde sistem boştayken ve pencereler hareket ettirildiğinde tek ve çift monitör kullanımında tüketim çok daha iyiydi. Bununla birlikte, SDR modunda video oynatmada büyük bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bu arada ekranın 4K çözünürlük kullanıp kullanmadığının önemli olmadığını, daha önemli olanın yenileme hızı olduğunu belirtelim.

    VRR etkin olduğunda en büyük fark 144Hz tek ve çift monitör kurulumunda görülüyor. Bu kurulumda RX 7900 XTX, RTX 4080 modellerinden bile daha düşük tüketim sergiliyor. Ayrıca, daha iyi sonuçlar gösteren sadece RDNA3 mimarisi değil, aynı zamanda eski Radeon 6000 modelleri de, ancak burada fark çok daha küçük. Bu özelliği aktif hale getirmek için VRR uyumlu bir monitör gerektiğini de aktaralım. 

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-xtx-idle-power-consumption-drops-from-104-to-20-watts-on-4k-144hz-monitor-once-vrr-is-enabled https://www.computerbase.de/2023-07/grafikkarten-leistungsaufnahme-idle-2023/
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