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    Nvidia GeForce RTX 4060 Ti özellikleri sızdı! Güç tüketimi düşüyor

    Orta seviye RTX 40 ekran kartlarında heyecanlı bekleyiş sürerken, RTX 4060 Ti için yeni bilgiler paylaşıldı. Yeni Ada Lovelace kartı, RTX 3060 Ti karşısında neler sunacak? İşte detaylar
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    RTX 4060 Ti özellikleri sızdı! Güç tüketimi düşüyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 Ti ekran kartlarını piyasaya sürmesinin ardından, orta seviye modellerin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün tanınan sızıntı kaynağı Kopite7kimi, RTX 4060 Ti için bazı ilginç bilgiler paylaştı. Oyuncular tarafından merakla beklenen kart neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    RTX 4060 Ti özellikleri sızdı

    Twitter’da yeni bir paylaşımda bulunan kopite7kimi, RTX 4060 Ti modelinin 220W yerine 160W TDP’ye sahip olacağını bildirdi. Böylece yeni kartın selefi RTX 3060 Ti karşısında 40W’a kadar daha iyi bir verimlilik sunacağını söyleyebiliriz.

    Bildirilenlere göre GeForce RTX 4060 Ti, AD106 yongasına sahip ilk masaüstü kartı olacak. Bununla birlikte orta seviye kartın 4352 CUDA çekirdeği, 128 bit bellek veri yolu18 Gbps hızlarda 8GB GDDR6 bellek ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Buradaki 8GB GDDR6 bellek çözümünün ise biraz ilginç olduğunu belirtmemiz gerek. Zira Nvidia, mevcut RTX 3060 Ti modellerini GDDR6X bellekler ile güncelliyor ve şimdiye kadar duyurulan tüm Ada Lovelace serisi kartlarda da yeni belleklere yer verdi.

    Selefinden geri kalabilir

    Bilindiği üzere RTX 3060 Ti, 4864 CUDA çekirdeği, 192 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellekler ile 448 GB/sn (GDDR6) veya 608 GB/sn (GDDR6X) bant genişliği sunuyor. Sızıntılar ise RTX 4060 Ti'ın, selefinden daha az çekirdeğe ve 288 GB/sn bellek bant genişliğine sahip olacağını bizlere gösteriyor.

    Ti olmayan RTX 4070 ve RTX 4060 Ti'ın bu yılın ilk çeyreği sona ermeden veya ikinci çeyrek başında tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle Nvidia'nın yeni tasarım değişikliklerine imza atabileceğini belirtelim. 

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