AMD Radeon RX 7900 XT 92 TFLOPS güce ulaşabilir

AMD’nin merakla beklenen RDNA 3 tabanlı ekran kartlarından yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaştığı doğru bilgiler ile bilinen Greymon55, 75 TFLOPS FP32 performansı sunması beklenen Radeon RX 7900 XT’nin 92 TFLOPS’a kadar ulaşabileceğini iddia ediyor.
Performansı ile şaşırtabilir
Yeni amiral gemisi ekran kartı hakkında paylaşılan yeni değerin RDNA2 tabanlı RX 6900XT modelinden dört kat daha yüksek bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 15.360 akış işlemcili yeni GPU’nun saat hızlarının da 2,5 GHz’den 3 GHz’ye ulaşması bekleniyor.
Görünen o ki ilk 100 TFLOPS performansın üzerine geçme konusunda kırmızı ekip oldukça iddialı geliyor. Ancak bu konuda şirketin rakibi Nvidia da Ada Lovelace RTX 40 serisinde önemli değişikliklere giderek kırmızı ekibe yanıt verebilir. AMD Radeon RX 7000 serisinin yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.