AMD Radeon RX 7900 XT 92 TFLOPS güce ulaşabilir

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AMD’nin merakla beklenen RDNA 3 tabanlı ekran kartlarından yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Paylaştığı doğru bilgiler ile bilinen Greymon55, 75 TFLOPS FP32 performansı sunması beklenen Radeon RX 7900 XT’nin 92 TFLOPS’a kadar ulaşabileceğini iddia ediyor.

Performansı ile şaşırtabilir

Yeni amiral gemisi ekran kartı hakkında paylaşılan yeni değerin RDNA2 tabanlı RX 6900XT modelinden dört kat daha yüksek bir performansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 15.360 akış işlemcili yeni GPU’nun saat hızlarının da 2,5 GHz’den 3 GHz’ye ulaşması bekleniyor.

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Görünen o ki ilk 100 TFLOPS performansın üzerine geçme konusunda kırmızı ekip oldukça iddialı geliyor. Ancak bu konuda şirketin rakibi Nvidia da Ada Lovelace RTX 40 serisinde önemli değişikliklere giderek kırmızı ekibe yanıt verebilir. AMD Radeon RX 7000 serisinin yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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AMD Radeon RX 7900XT performansı ile şaşırtabilir