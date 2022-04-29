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    Nvidia RTX 4000 serisinden yeni bir model ortaya çıktı: 900W TDP ile geliyor

    RTX 3000 serisi ile büyük bir satış başarısına imza atan Nvidia, yakında RTX 40 kartlarını piyasaya sürecek. Şirketin 900W TDP'li yeni bir tepe model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
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    Nvidia'nın, 900W TDP'li yeni bir ekran kartı ortaya çıktı
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    Ada Lovelace mimarisine sahip RTX 40 kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin iki adet 16 pin güç bağlantısı gerektirecek yeni bir tepe model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    900W TDP ile geliyor     

    RTX 4080 ve RTX 4070 modelleri hakkında önemli sızıntılar gerçekleştiren kopite7kimi, Twitter üzerinden Nvidia’nın 48 GB 24 Gbps GDDR6X belleğe ve 900W TDP’ye sahip olan AD102 yongası hazırladığını bildirdi. Paylaşılan yonganın henüz hangi modele ait olacağı bilinmiyor ancak şirketin tepe model ekran kartlarında büyük bir bellek ve TDP artışına gideceğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarında duyurulması beklenen RTX 40 kartları ile beraber Nvidia’nın TITAN serisini de geri getireceği iddia ediliyor. Bununla birlikte oldukça yüksek bir güç tüketimi değeri ile gelecek yeni GPU, RTX 4090 Ti veya TITAN serisine ait bir model olabilir.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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