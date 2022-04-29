Nvidia RTX 4000 serisinden yeni bir model ortaya çıktı: 900W TDP ile geliyor

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Ada Lovelace mimarisine sahip RTX 40 kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şirketin iki adet 16 pin güç bağlantısı gerektirecek yeni bir tepe model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

900W TDP ile geliyor

RTX 4080 ve RTX 4070 modelleri hakkında önemli sızıntılar gerçekleştiren kopite7kimi, Twitter üzerinden Nvidia’nın 48 GB 24 Gbps GDDR6X belleğe ve 900W TDP’ye sahip olan AD102 yongası hazırladığını bildirdi. Paylaşılan yonganın henüz hangi modele ait olacağı bilinmiyor ancak şirketin tepe model ekran kartlarında büyük bir bellek ve TDP artışına gideceğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarında duyurulması beklenen RTX 40 kartları ile beraber Nvidia’nın TITAN serisini de geri getireceği iddia ediliyor. Bununla birlikte oldukça yüksek bir güç tüketimi değeri ile gelecek yeni GPU, RTX 4090 Ti veya TITAN serisine ait bir model olabilir.

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Nvidia'nın, 900W TDP'li yeni bir ekran kartı ortaya çıktı