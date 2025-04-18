AMD Radeon RX 9070 GRE özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, bir süre önce hayatımıza giren Radeon RX 9000 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Sızdırılan teknik özellikler, şirketin “Great Radeon Edition” (GRE) adıyla hazırladığı Radeon RX 9070 GRE modeline odaklanıyor. RX 9070 ile yaklaşan RX 9060 XT arasında konumlandırılması beklenen bu yeni ekran kartı, özellikle fiyat-performans aralığını hedefleyen kullanıcıları hedef alacak gibi görünüyor. Bu arada RX 9060 XT’nin de yakında çıkması bekleniyor.

Radeon RX 9070 GRE özellikleri sızdı

Sızan teknik dokümanlara göre RX 9070 GRE, Navi 48 grafik işlemcisinden güç alacak ve 3.072 SP (Stream Processor) ile donatılacak. Bu sayı, GPU’nun toplam çekirdek sayısının dörtte birinin devre dışı bırakıldığını gösteriyor. Ancak AMD, frekans artışıyla bu açığı kapatmayı hedefliyor. Kartın boost frekansının 2.79 GHz seviyelerine çıkacağı ve bu sayede yaklaşık 17.1 TFLOPS işlem gücüne ulaşacağı belirtiliyor. Bu değer, RX 9070’in 18 TFLOPS’luk performansına oldukça yakın. Hatta kartın 3 GHz seviyelerine gören varyantlarının olacağı da söyleniyor.

AMD Radeon RX 9060 XT çıkış tarihi paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Aktarılanlara göre Radeon RX 9070 GRE, 192-bit bellek veri yoluna sahip 12 GB GDDR6 bellekle gelecek. Bellek frekansının ise önceki modellerde gördüğümüz 20 Gbps yerine, 18 Gbps olacağı ifade ediliyor. Bu fark, RX 9070 XT’ye kıyasla 432 GB/s ile yaklaşık yüzde 33 daha düşük bir bellek bant genişliği anlamına geliyor.

AMD’nin bu modelle RX 9060 XT ve RX 9070 arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflediği açıkça görülüyor. Bununla birlikte RX 9070 GRE’nin dünya genelinde satışa sunulup sunulmayacağı henüz net değil. Ancak lansmanın 2025’in ikinci çeyreği içinde yapılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD Radeon RX 9070 GRE özellikleri ortaya çıktı