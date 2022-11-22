AMD resmen Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatını düşürdü

Tam Boyutta Gör Son birkaç gün içinde, AMD'nin perakende iş ortaklarının Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerinde büyük indirimler yaptığını gördük. Geçtiğimiz gün sizlere verdiğimiz haberde de Avrupa’daki perakendecilerin Ryzen 7000 serisinde 180 Euro’ya kadar indirim yaptığından bahsetmiştik. Şimdi ise AMD, resmi olarak Ryzen 7000 serisinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu.

AMD, Ryzen 7000 serisi işlemcilerde büyük indirime gidiyor 2 gün önce eklendi

Ryzen 7000 serisi işlemcilerin yeni fiyatları

Tam Boyutta Gör AMD, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X fiyatlarında yüzde 18’e kadar bir indirim gerçekleştirmiş durumda. AMD'nin resmi ABD mağazasına göre yeni fiyatlar şöyle:

Ryzen 9 7950X - 574 Dolar

- 574 Dolar Ryzen 9 7900X - 474 Dolar

- 474 Dolar Ryzen 7 7700X - 349 Dolar

- 349 Dolar Ryzen 5 7600X - 249 Dolar

Tam Boyutta Gör AMD’nin amiral gemisi 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X işlemcisinde 125 Dolarlık bir indirim söz konusu. Serinin ikinci en güçlü işlemcisi olan Ryzen 9 7900X’de ise 75 Dolarlık bir indirim yapılmış. Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X’te ise 50 Dolar seviyesinde bir indirim uygulanmış. AMD’nin resmi ürün mağazasında “Kara Cuma Öncesi Fırsatlar”dan bahsedilmesine rağmen indirimin “Yeni Düşük Fiyat” olarak gösterilmesi yeni Ryzen 7000 serisi fiyatlarının kalıcı olduğunu gösteriyor olabilir.

Ryzen 7000 işlemcilerinin yeni fiyatları Amazon ve Newegg’te de uygulanmış durumda. Öte yandan AMD’nin bu hamlesi Ocak ayında çıkacak olan Intel 13. Nesil Core işlemcilerinin K’sız versiyonlarını sıkıştırmak için yapılmış gibi duruyor. Ek olarak AMD 2023'te X3D ve X takısı olmayan modelleriyle de Ryzen 7000 ailesini genişletecek. Bu nedenle fiyat indirimleri genel olarak mantıklı görünüyor.

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