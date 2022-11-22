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    Anlık Bildirim

    AMD resmen Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatını düşürdü

    AMD, resmi olarak Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatını düşürdüğünü duyurdu. Ryzen 7950X, Ryzen 7900X, Ryzen 7700X ve Ryzen 7600X fiyatlarında ciddi indirim yapılmış durumda.
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    amd ryzen 7000 Tam Boyutta Gör
    Son birkaç gün içinde, AMD'nin perakende iş ortaklarının Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerinde büyük indirimler yaptığını gördük. Geçtiğimiz gün sizlere verdiğimiz haberde de Avrupa’daki perakendecilerin Ryzen 7000 serisinde 180 Euro’ya kadar indirim yaptığından bahsetmiştik. Şimdi ise AMD, resmi olarak Ryzen 7000 serisinde fiyat indirimine gittiğini duyurdu.

    Ryzen 7000 serisi işlemcilerin yeni fiyatları

    AMD resmen Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatını düşürdü Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X fiyatlarında yüzde 18’e kadar bir indirim gerçekleştirmiş durumda. AMD'nin resmi ABD mağazasına göre yeni fiyatlar şöyle:
    • Ryzen 9 7950X - 574 Dolar
    • Ryzen 9 7900X - 474 Dolar
    • Ryzen 7 7700X - 349 Dolar
    • Ryzen 5 7600X - 249 Dolar
    ryzen 7000 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin amiral gemisi 16 çekirdekli Ryzen 9 7950X işlemcisinde 125 Dolarlık bir indirim söz konusu. Serinin ikinci en güçlü işlemcisi olan Ryzen 9 7900X’de ise 75 Dolarlık bir indirim yapılmış. Ryzen 7 7700X ve Ryzen 5 7600X’te ise 50 Dolar seviyesinde bir indirim uygulanmış. AMD’nin resmi ürün mağazasında “Kara Cuma Öncesi Fırsatlar”dan bahsedilmesine rağmen indirimin “Yeni Düşük Fiyat” olarak gösterilmesi yeni Ryzen 7000 serisi fiyatlarının kalıcı olduğunu gösteriyor olabilir.

    Ryzen 7000 işlemcilerinin yeni fiyatları Amazon ve Newegg’te de uygulanmış durumda. Öte yandan AMD’nin bu hamlesi Ocak ayında çıkacak olan Intel 13. Nesil Core işlemcilerinin K’sız versiyonlarını sıkıştırmak için yapılmış gibi duruyor. Ek olarak AMD 2023'te X3D ve X takısı olmayan modelleriyle de Ryzen 7000 ailesini genişletecek. Bu nedenle fiyat indirimleri genel olarak mantıklı görünüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-officially-price-cuts-ryzen-7000-cpus-7950x-574-us-7900x-474-us-7700x-349-us-7600x-249-us/ https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-cpus-get-official-new-low-prices-on-amd-webstore
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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    2149 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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