AMD resmen Ryzen 7000 serisi işlemcilerin fiyatını düşürdü

Ryzen 7000 serisi işlemcilerin yeni fiyatları
- Ryzen 9 7950X - 574 Dolar
- Ryzen 9 7900X - 474 Dolar
- Ryzen 7 7700X - 349 Dolar
- Ryzen 5 7600X - 249 Dolar
Ryzen 7000 işlemcilerinin yeni fiyatları Amazon ve Newegg’te de uygulanmış durumda. Öte yandan AMD’nin bu hamlesi Ocak ayında çıkacak olan Intel 13. Nesil Core işlemcilerinin K’sız versiyonlarını sıkıştırmak için yapılmış gibi duruyor. Ek olarak AMD 2023'te X3D ve X takısı olmayan modelleriyle de Ryzen 7000 ailesini genişletecek. Bu nedenle fiyat indirimleri genel olarak mantıklı görünüyor.Kaynakça https://wccftech.com/amd-officially-price-cuts-ryzen-7000-cpus-7950x-574-us-7900x-474-us-7700x-349-us-7600x-249-us/ https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-cpus-get-official-new-low-prices-on-amd-webstore Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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