Tam Boyutta Gör Ağustos ayının sonlarında tanıtılan ve bir süredir de piyasada bulunan AMD Ryzen 7000 serisi işlemciler, performans ve verimlilik anlamında oldukça başarılı olsa da fiyat bazında düşündürücü. Zira yeni AM5 platformu ile gelen işlemciler yeni bir sistem kurmayı gerektiriyor. Fakat görünüşe göre AMD, Ryzen 7000 serisinde ciddi bir indirime giderek kullanıcıları cezbetmeye çalışacak.

Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatı düşüyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda Avrupa’daki bazı perakendeciler Ryzen 7000 serisinde 180 Euro’nun üzerinde indirim yapmaya başlamış durumda. Hatırlayacağınız üzere Ryzen 7950X 849 Euro, Ryzen 7900X 669 Euro, Ryzen 7 7700X 479 Euro ve Ryzen 5 7600X ise 359 Euro fiyat etiketiyle piyasaya adımını atmıştı.

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Tam Boyutta Gör Ryzen 7000 serisinin amiral gemisi Ryzen 7950X, an itibariyle 669 Euro fiyat ile alıcı bulabilir ki bu çıkış fiyatından yüzde 20 daha düşük. İşlemci sadece iki ay içerisinde 849 Euro’dan 669 Euro seviyesine gerilemiş durumda. Benzer durum diğer modellerde de geçerli. Piyasaya çıkış fiyatı 669 Euro olan Ryzen 9 7900X 550 Euro'ya, 8 çekirdekli Ryzen 7 7700X ise479 Euro'dan 410 Euro'ya, 6 çekirdekli Ryzen 5 7600X ise 359 Euro'dan 300 Euro'ya düşmüş durumda.

Hem AMD tarafından hem de resmi kanallardan bu fiyatların ne kadar geçerli olacağı veya kısa süreli bir kampanya mı olduğuna dair bir bilgi yok. Aynı şekilde bu fiyatların diğer Avrupa dışındaki bölgelere de yayılıp yayılmayacağı belli değil. Öte yandan yeni fiyatlar sıfırdan PC sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için oldukça cazip.

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AMD, Ryzen 7000 serisi işlemcilerde büyük indirime gidiyor