AMD, Ryzen 7000 serisi işlemcilerde büyük indirime gidiyor

Ryzen 7000 işlemcilerin fiyatı düşüyor
Hem AMD tarafından hem de resmi kanallardan bu fiyatların ne kadar geçerli olacağı veya kısa süreli bir kampanya mı olduğuna dair bir bilgi yok. Aynı şekilde bu fiyatların diğer Avrupa dışındaki bölgelere de yayılıp yayılmayacağı belli değil. Öte yandan yeni fiyatlar sıfırdan PC sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için oldukça cazip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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