AMD RX 7000 mobil test edildi: Dizüstülerde rekabet kızışıyor

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız CES 2023 etkinliğinde AMD, RDNA 3 mimarili ilk mobil ekran kartlarını tanıttı. RX 7600M XT, RX 7600M, RX7700S ve RX7600S modellerinden oluşan mobil GPU ailesi, yakın bir tarihte dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak. Şimdi Notebookcheck tarafından serinin giriş modeli RX 7600S test edildi. İşte erken sonuçlar

AMD RX 7600S test edildi

Bildirilenlere göre AMD Radeon RX 7600S, 1792 akış işlemcisi, 8GB bellek, 128 bit bellek veri yolu ile 50- 75W TGP (Total Graphics Power) ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Ryzen 7735HS işlemcili bir ASUS TUF A16 notebook modelinde test edilen GPU, 3DMark’ta Radeon RX 6800S ve RTX 3060'ın önüne geçmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun testlerinde ise AMD RX 7600S, RTX 3060 ve RX 6800S modelinden daha düşük bir performans sergiliyor. Ancak RX 6800S’e ev sahipliği yapan Lenovo Legion S7’nin Ryzen 9 6900HX işlemci nedeniyle daha yüksek bir güç bütçesine sahip. Bu nedenle RX 7600S’in benzer güç değerleri ile daha yüksek bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

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Görünüşe göre AMD RX7600S, RTX 3060'a sıkı bir rakip olacak. Ancak daha detaylı sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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