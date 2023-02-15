AMD RX 7000 mobil test edildi: Dizüstülerde rekabet kızışıyor

Bildirilenlere göre AMD Radeon RX 7600S, 1792 akış işlemcisi, 8GB bellek, 128 bit bellek veri yolu ile 50- 75W TGP (Total Graphics Power) ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Ryzen 7735HS işlemcili bir ASUS TUF A16 notebook modelinde test edilen GPU, 3DMark’ta Radeon RX 6800S ve RTX 3060'ın önüne geçmeyi başarıyor.
Görünüşe göre AMD RX7600S, RTX 3060'a sıkı bir rakip olacak. Ancak daha detaylı sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah