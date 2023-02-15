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    Anlık Bildirim

    AMD RX 7000 mobil test edildi: Dizüstülerde rekabet kızışıyor

    AMD, RDNA 3 tabanlı ilk mobil ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün ailenin giriş modeli RX 7600S, Notebookcheck tarafından test edildi. Yeni GPU, mobil RTX 3060'a rakip olacak. 
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    AMD RX 7000 mobil test edildi: Dizüstülerde rekabet kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız CES 2023 etkinliğinde AMD, RDNA 3 mimarili ilk mobil ekran kartlarını tanıttı. RX 7600M XT, RX 7600M, RX7700S ve RX7600S modellerinden oluşan mobil GPU ailesi, yakın bir tarihte dizüstü bilgisayarlarda yerini alacak. Şimdi Notebookcheck tarafından serinin giriş modeli RX 7600S test edildi. İşte erken sonuçlar

    AMD RX 7600S test edildi

    Bildirilenlere göre AMD Radeon RX 7600S, 1792 akış işlemcisi, 8GB bellek, 128 bit bellek veri yolu ile 50- 75W TGP (Total Graphics Power) ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Ryzen 7735HS işlemcili bir ASUS TUF A16 notebook modelinde test edilen GPU, 3DMark’ta Radeon RX 6800S ve RTX 3060'ın önüne geçmeyi başarıyor.

    AMD RX 7000 mobil test edildi: Dizüstülerde rekabet kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun testlerinde ise AMD RX 7600S, RTX 3060 ve RX 6800S modelinden daha düşük bir performans sergiliyor. Ancak RX 6800S’e ev sahipliği yapan Lenovo Legion S7’nin Ryzen 9 6900HX işlemci nedeniyle daha yüksek bir güç bütçesine sahip. Bu nedenle RX 7600S’in benzer güç değerleri ile daha yüksek bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

    Görünüşe göre AMD RX7600S, RTX 3060'a sıkı bir rakip olacak. Ancak daha detaylı sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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