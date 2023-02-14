Nvidia RTX 4060 mobil test edildi: Masaüstü RTX 3060 gücünde

RTX 4060 mobil performans testinde
Bilmeyenler için Nvidia RTX 4060 mobil, tüm Ada Lovelace serisinin en küçük kalıbından (AD107) güç alan giriş seviyesi bir model olacak. Bununla birlikte ThunderRobot Zero markalı bir dizüstü bilgisayarda Intel Core i9-13900HX işlemci ile test edilen GPU, 3070 CUDA çekirdeği, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek ile destekleniyor. Ayrıca bu sürümün, Nvidia Dynamic Boost ile 140W TDP'ye ulaşan Max-P varyantı olduğunu belirtelim.
Paylaşılan sonuçlara göre RTX 4060 mobil, 2K'da RTX 3060 gibi orta sınıf masaüstü ekran kartları ile rekabet edecek. Ancak 8 GB VRAM kapasitesi, gelecek nesil oyunlarda 2K çözünürlükten feragat edilmesine neden olabilir. Dolayısıyla orta seviyen kartın 1080p oyunculuk için daha uygun bir seçenek olacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah