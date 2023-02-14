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    Nvidia RTX 4060 mobil test edildi: Masaüstü RTX 3060 gücünde

    Çinli bir YouTube kanalı, GeForce RTX 4060 mobil için ilk performans sonuçlarını paylaştı. Dizüstülere eşlik edecek orta seviye ekran kartı, neler sunuyor? İşte detaylar
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    Nvidia RTX 4060 mobil test edildi: Masaüstü RTX 3060 gücünde! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, 22 Şubat'ta RTX 4050, 4060 ve 4070 dizüstü çözümlerini piyasaya sürecek. Kartların çıkışına sayılı günler kala RTX 4060 mobil, Çinli bir Youtube kanalı tarafından test edildi. Peki dizüstülere eşlik edecek orta seviye ekran kartı neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    RTX 4060 mobil performans testinde

    Bilmeyenler için Nvidia RTX 4060 mobil, tüm  Ada Lovelace serisinin en küçük kalıbından (AD107) güç alan giriş seviyesi bir model olacak. Bununla birlikte ThunderRobot Zero markalı bir dizüstü bilgisayarda Intel Core i9-13900HX işlemci ile test edilen GPU, 3070 CUDA çekirdeği128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek ile destekleniyor. Ayrıca bu sürümün, Nvidia Dynamic Boost ile 140W TDP'ye ulaşan Max-P varyantı olduğunu belirtelim. 

    Nvidia RTX 4060 mobil test edildi: Masaüstü RTX 3060 gücünde! Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek 3DMark dahil olmak üzere Assassin's Creed ve Tomb Raider gibi çeşitli oyunlarda test edilen RTX 4060 mobil, masaüstü RTX 3060 12GB'ın üzerinde bir performans gösteriyor. 3DMark TimeSpy'da ise 10.359 puana ulaşan kartın, ufak bir kıyaslama ile RTX 3060 mobilden yüzde 23 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. 

    Paylaşılan sonuçlara göre RTX 4060 mobil, 2K'da RTX 3060 gibi orta sınıf masaüstü ekran kartları ile rekabet edecek. Ancak 8 GB VRAM kapasitesi, gelecek nesil oyunlarda 2K çözünürlükten feragat edilmesine neden olabilir. Dolayısıyla orta seviyen kartın 1080p oyunculuk için daha uygun bir seçenek olacağını belirtelim. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    turknet şikayet ryzen mi intel mi elementalist lux formları yerden ısıtma hangi vana hangi oda lol eski dx9 modu nedir

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