Nvidia RTX 4060 mobil test edildi: Masaüstü RTX 3060 gücünde

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, 22 Şubat'ta RTX 4050, 4060 ve 4070 dizüstü çözümlerini piyasaya sürecek. Kartların çıkışına sayılı günler kala RTX 4060 mobil, Çinli bir Youtube kanalı tarafından test edildi. Peki dizüstülere eşlik edecek orta seviye ekran kartı neler sunacak? İşte bildiklerimiz

RTX 4060 mobil performans testinde

Bilmeyenler için Nvidia RTX 4060 mobil, tüm Ada Lovelace serisinin en küçük kalıbından (AD107) güç alan giriş seviyesi bir model olacak. Bununla birlikte ThunderRobot Zero markalı bir dizüstü bilgisayarda Intel Core i9-13900HX işlemci ile test edilen GPU, 3070 CUDA çekirdeği, 128 bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek ile destekleniyor. Ayrıca bu sürümün, Nvidia Dynamic Boost ile 140W TDP'ye ulaşan Max-P varyantı olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek 3DMark dahil olmak üzere Assassin's Creed ve Tomb Raider gibi çeşitli oyunlarda test edilen RTX 4060 mobil, masaüstü RTX 3060 12GB'ın üzerinde bir performans gösteriyor. 3DMark TimeSpy'da ise 10.359 puana ulaşan kartın, ufak bir kıyaslama ile RTX 3060 mobilden yüzde 23 oranında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

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Paylaşılan sonuçlara göre RTX 4060 mobil, 2K'da RTX 3060 gibi orta sınıf masaüstü ekran kartları ile rekabet edecek. Ancak 8 GB VRAM kapasitesi, gelecek nesil oyunlarda 2K çözünürlükten feragat edilmesine neden olabilir. Dolayısıyla orta seviyen kartın 1080p oyunculuk için daha uygun bir seçenek olacağını belirtelim.

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