AMD, Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşayabilir

Tam Boyutta Gör AMD’nin Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartları 13 Aralık’ta piyasaya çıkmak için gün sayıyor ancak görünen o ki raflara girmek çok kolay olmayacak. Igor'sLAB tarafından üreticilere ve birçok farklı kaynağa dayandırılan habere göre Radeon RX 7900 serisi, çıkışında tedarik sıkıntılarıyla boğuşabilir.

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Belirtilenlere göre AMD, referans kartlarını EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesine sadece 10.000 adet olarak gönderecek ve bu sayı hem RX 7900 XTX hem de RX 7900 XT’yi içermekte. Öte yandan 3000 birim kart Almanya’ya atanırken kalan diğer bölgelere 7000 birim kart paylaşılacak.

Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşanabilir

Tam Boyutta Gör Igor'un diğer kaynakları, piyasaya çıkışın hala BIOS sorunlarından (grafik kartının donmasına neden olan bellek sızıntıları) ve teslimat gecikmelerinden etkilendiğini iddia ediyor. Bazı özel tasarım kartların en az Ocak ayına kadar gün ışığına çıkmayacağı dahi bildiriliyor.

Bu arada Çin medya kuruluşları, ülkede AMD’nin referans kartlarının satılmayacağını doğruladı. Bunun Tayvan ile gergin bir durumun bir sonucu olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte, piyasaya sürüldüğünde yalnızca özel kartlar mevcut olacak ve bu da neredeyse kesin olarak daha yüksek fiyatları ve daha düşük arzı beraberinde getirecek. Öte yandan Çin GPU pazarı Nvidia tarafından doyurulmuş durumda ve AMD’nin kartlarının zaten burada ciddi bir başarı yakalaması beklenmiyordu.

Bunlara ek olarak BoardChannels, Radeon RX 7900 kartlarının üretiminin mevcut COVID-19 salgınlarından ve bazı fabrikaların kapanmasından da etkilendiğini iddia ediyor. Hatta bazı fabrikaların daha yeni açıldığı belirtiliyor. Bu da piyasaya çıkış için bir tedarik sıkıntısı anlamına geliyor.

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AMD Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşanabilir