AMD, Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşayabilir

Belirtilenlere göre AMD, referans kartlarını EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesine sadece 10.000 adet olarak gönderecek ve bu sayı hem RX 7900 XTX hem de RX 7900 XT’yi içermekte. Öte yandan 3000 birim kart Almanya’ya atanırken kalan diğer bölgelere 7000 birim kart paylaşılacak.
Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşanabilir
Bu arada Çin medya kuruluşları, ülkede AMD’nin referans kartlarının satılmayacağını doğruladı. Bunun Tayvan ile gergin bir durumun bir sonucu olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte, piyasaya sürüldüğünde yalnızca özel kartlar mevcut olacak ve bu da neredeyse kesin olarak daha yüksek fiyatları ve daha düşük arzı beraberinde getirecek. Öte yandan Çin GPU pazarı Nvidia tarafından doyurulmuş durumda ve AMD’nin kartlarının zaten burada ciddi bir başarı yakalaması beklenmiyordu.
Bunlara ek olarak BoardChannels, Radeon RX 7900 kartlarının üretiminin mevcut COVID-19 salgınlarından ve bazı fabrikaların kapanmasından da etkilendiğini iddia ediyor. Hatta bazı fabrikaların daha yeni açıldığı belirtiliyor. Bu da piyasaya çıkış için bir tedarik sıkıntısı anlamına geliyor.Kaynakça https://www.igorslab.de/en/startup-difficulties-with-amds-radeon-rx-7900xtx-and-7900xt-board-partners-apparently-with-problems-and-delays/ https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-7900-launch-could-face-supply-issues-no-reference-cards-for-mainland-china Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım