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Tam Boyutta Gör AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmenti için Hawk Point serisine dayalı yenilenmiş "Ryzen 200" serisi APU'ları piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, seride yer alacak modeller ve detayları ortaya çıktı. AMD, toplamda 11 farklı Ryzen 200 hazırlıyor. İşte beklenenler ve daha fazlası...

AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü

AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Ryzen 200 işlemciler ise, "Hawk Point" mimarisini korurken, Zen 4 tabanlı nispeten kırpılmış bir seri olacak. Dahası standart modeller özelinde NPU (Neural Processing Unit) biriminin devre dışı bırakılacağı gündemde.

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Diğer tarafta Ryzen 200 ailesi geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Buna göre Ryzen 7 260, Ryzen 7 255 ve Ryzen 7 250 modelleri 8 çekirdek 16 iş parçacığı yapılandırmasını koruyacak. Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220 ve Ryzen 3 210 ise 6 çekirdek 12 iş parçacığı konfigürasyonunda geliyor. Ayrıca benzer yapılandırmanın Pro sürümlerde de korunacağını belirtelim.

Standart Modeller:

Ryzen 7 260, Ryzen 7 255, Ryzen 7 250

Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220

Ryzen 3 210

PRO Modeller:

Ryzen 7 PRO 250

Ryzen 5 PRO 230, Ryzen 5 PRO 220

Ryzen 3 PRO 210

Şu an için seride yer alacak modellerin saat hızı, TDP ve önbellek boyutları açıklanmadı. Ancak özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceğini söyleyelim. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü: İşte beklenenler