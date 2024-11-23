AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü: İşte beklenenler

AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü
AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Ryzen 200 işlemciler ise, "Hawk Point" mimarisini korurken, Zen 4 tabanlı nispeten kırpılmış bir seri olacak. Dahası standart modeller özelinde NPU (Neural Processing Unit) biriminin devre dışı bırakılacağı gündemde.
Diğer tarafta Ryzen 200 ailesi geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Buna göre Ryzen 7 260, Ryzen 7 255 ve Ryzen 7 250 modelleri 8 çekirdek 16 iş parçacığı yapılandırmasını koruyacak. Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220 ve Ryzen 3 210 ise 6 çekirdek 12 iş parçacığı konfigürasyonunda geliyor. Ayrıca benzer yapılandırmanın Pro sürümlerde de korunacağını belirtelim.
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Standart Modeller:
Ryzen 7 260, Ryzen 7 255, Ryzen 7 250
Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220
Ryzen 3 210
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PRO Modeller:
Ryzen 7 PRO 250
Ryzen 5 PRO 230, Ryzen 5 PRO 220
Ryzen 3 PRO 210
Şu an için seride yer alacak modellerin saat hızı, TDP ve önbellek boyutları açıklanmadı. Ancak özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceğini söyleyelim. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.