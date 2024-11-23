Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü: İşte beklenenler

    AMD’nin yeni Ryzen 200 serisi işlemcileri, Zen 4 tabanlı Hawk Point mimarisiyle geliyor ve seride yer alacak modeller ise netleşmeye başladı. Toplam 11 model bulunacak. 
    AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmenti için Hawk Point serisine dayalı yenilenmiş "Ryzen 200" serisi APU'ları piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, seride yer alacak modeller ve detayları ortaya çıktı. AMD, toplamda 11 farklı Ryzen 200 hazırlıyor. İşte beklenenler ve daha fazlası...

    AMD Ryzen 200 işlemciler ufukta göründü

    AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Ryzen 200 işlemciler ise, "Hawk Point" mimarisini korurken, Zen 4 tabanlı nispeten kırpılmış bir seri olacak. Dahası standart modeller özelinde NPU (Neural Processing Unit) biriminin devre dışı bırakılacağı gündemde.

    Diğer tarafta Ryzen 200 ailesi geniş bir ürün yelpazesi sunacak. Buna göre Ryzen 7 260, Ryzen 7 255 ve Ryzen 7 250 modelleri 8 çekirdek 16 iş parçacığı yapılandırmasını koruyacak. Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220 ve Ryzen 3 210 ise 6 çekirdek 12 iş parçacığı konfigürasyonunda geliyor. Ayrıca benzer yapılandırmanın Pro sürümlerde de korunacağını belirtelim. 

    • Standart Modeller:
      Ryzen 7 260, Ryzen 7 255, Ryzen 7 250
      Ryzen 5 240, Ryzen 5 230, Ryzen 5 220
      Ryzen 3 210

    • PRO Modeller:
      Ryzen 7 PRO 250
      Ryzen 5 PRO 230, Ryzen 5 PRO 220
      Ryzen 3 PRO 210

    Şu an için seride yer alacak modellerin saat hızı, TDP ve önbellek boyutları açıklanmadı. Ancak özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceğini söyleyelim. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    leslie ile zayıflayanlar aspat ne demek skoda octavia 1.6 tdi elegance cr yorum sigara getiren uygulama gözde uçuşan cisimler yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 10
    Realme 10
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız