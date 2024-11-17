AMD Ryzen 200 serisi geliyor: Ryzen 7 255H ortaya çıktı

Intel Core 200 serisine rakip olacak
AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Zen 4 mimarisine dayalı Ryzen 8000 serisine küçük güncellemeler sunarak isim değişikliğine gidecek. Ryzen 200 olarak adlandırılacak olan işlemciler, Intel'in Core 200 serisine rakip olacak.
Sızıntı kaynağı, serideki işlemcilerden Ryzen 7 8745HS APU'sunun Ryzen 7 255H olarak yenileneceğini söylüyor, ancak ne gibi değişiklikler olacağını belirtmiyor. İsimlendirmeye bakılırsa, Ryzen 7 255H, Intel'in Core Ultra 7 255H işlemcisine doğrudan rakip olarak konumlandırılacak.
Yeni seri, Hawk Point işlemcilerinin üzerine çok fazla şey koymayacak. Muhtemel olarak yapay zeka performansında iyileşmeler görebiliriz. AMD'nin Ryzen 200 APU'larıyla özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceği belirtiliyor. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir