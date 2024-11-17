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    AMD Ryzen 200 serisi geliyor: Ryzen 7 255H ortaya çıktı

    AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmenti için Hawk Point serisine dayalı yenilenmiş "Ryzen 200" serisi APU'ları piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni seri, Intel Core 200'e rakip olacak.
    AMD Ryzen 200 serisi geliyor: Ryzen 7 255H ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmenti için Hawk Point serisine dayalı yenilenmiş "Ryzen 200" serisi APU'ları piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Intel Core 200 serisine rakip olacak

    AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Zen 4 mimarisine dayalı Ryzen 8000 serisine küçük güncellemeler sunarak isim değişikliğine gidecek. Ryzen 200 olarak adlandırılacak olan işlemciler, Intel'in Core 200 serisine rakip olacak.

    Sızıntı kaynağı, serideki işlemcilerden Ryzen 7 8745HS APU'sunun Ryzen 7 255H olarak yenileneceğini söylüyor, ancak ne gibi değişiklikler olacağını belirtmiyor. İsimlendirmeye bakılırsa, Ryzen 7 255H, Intel'in Core Ultra 7 255H işlemcisine doğrudan rakip olarak konumlandırılacak.

    Yeni seri, Hawk Point işlemcilerinin üzerine çok fazla şey koymayacak. Muhtemel olarak yapay zeka performansında iyileşmeler görebiliriz. AMD'nin Ryzen 200 APU'larıyla özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceği belirtiliyor. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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