AMD Ryzen 200 serisi geliyor: Ryzen 7 255H ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD, giriş seviyesi dizüstü bilgisayar segmenti için Hawk Point serisine dayalı yenilenmiş "Ryzen 200" serisi APU'ları piyasaya sürmeyi planlıyor.

Intel Core 200 serisine rakip olacak

AMD geçtiğimiz senenin sonunda, "Phoenix" kod adlı CPU serisini yenileyerek 16 TOPS'a kadar çıkarılan NPU'larıyla Ryzen 8000 serisi "Hawk Point" işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Zen 4 mimarisine dayalı Ryzen 8000 serisine küçük güncellemeler sunarak isim değişikliğine gidecek. Ryzen 200 olarak adlandırılacak olan işlemciler, Intel'in Core 200 serisine rakip olacak.

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Sızıntı kaynağı, serideki işlemcilerden Ryzen 7 8745HS APU'sunun Ryzen 7 255H olarak yenileneceğini söylüyor, ancak ne gibi değişiklikler olacağını belirtmiyor. İsimlendirmeye bakılırsa, Ryzen 7 255H, Intel'in Core Ultra 7 255H işlemcisine doğrudan rakip olarak konumlandırılacak.

Yeni seri, Hawk Point işlemcilerinin üzerine çok fazla şey koymayacak. Muhtemel olarak yapay zeka performansında iyileşmeler görebiliriz. AMD'nin Ryzen 200 APU'larıyla özellikle giriş seviyesi laptoplar, el konsolları ve mini bilgisayar segmenti gibi düşük güç tüketimli ve çok yüksek performans istemeyen cihazları hedefleyeceği belirtiliyor. Yeni serinin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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