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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi hem AMD hem de Intel, özellikle mobil işlemci şemalarını güncellemeye devam ediyor. Günümüzde Intel "Core 1xx, 2xx" ve "Ultra" işlemcilere geçiş yaparken, AMD cephesinde Ryzen AI 300 serisi ile karşılaşacağız. Ancak bunun öncesinde AMD, Zen 4 mimarisini tekrar ve daha güncel olarak mobil sistemlere getirmeyi planlıyor olabilir. Hawk Point Refresh tabanlı Ryzen 200 işlemciler ortaya çıktı.

AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor

Sektöre yakın kaynaklara göre AMD'nin Hawk Point mimarisini içeren Ryzen 200 işlemcileri piyasaya süreceği doğrulandı. Bu yeni işlemciler, Intel Core 200 (Ultra olmayan) CPU'lara rakip olacak ve Zen 4, RDNA 3 ve XDNA 1 mimarilerini bir araya getirecek.

Ryzen 7040: Phoenix Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1

Ryzen 8040: Hawk Point Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1

Ryzen 200: Hawk Point Refresh Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1

Ryzen AI 300: Strix Point Zen 5/c + RDNA 3.5 + XDNA 2

En önemli ayrıntılardan biri ise, Ryzen 200 serisinin "AI" etiketini bırakıyor olması. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin Ryzen 300 AI serisi ile yola devam edeceğinden sizlere bahsetmiştik. AI etiketinin çıkarılması ise muhtemel olarak Ryzen 200 serisinin 16 TOPS işlem gücü sunmasından kaynaklanıyor. Keza Microsoft Copilot+ PC'nin 45 TOPS'a ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AMD, kafa karışıklığını önlemek için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir.

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Yine de Zen 4 mimarisinin üç ayrı mobil seri de bulunması biraç ilginç olacak. Zira iki yıl önce mobil Ryzen adlandırma şemasında yapılan güncelleme, işleri daha basit hale getirmeyi amaçlıyordu. Şimdi ise, kelimenin tam anlamında "xx4x" ortadan kalkıyor. Son raporlara göre Ryzen 200 serisinin yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.

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Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor