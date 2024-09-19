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    Anlık Bildirim

    Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor

    AMD, Zen 4 tabanlı yeni bir Ryzen serisi daha hazırlıyor olabilir. Dizüstü ve hafif sitemler için Ryzen 200 işlemciler yolda. İşte tüm bildiklerimiz...         
    Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi hem AMD hem de Intel, özellikle mobil işlemci şemalarını güncellemeye devam ediyor. Günümüzde Intel "Core 1xx, 2xx" ve "Ultra" işlemcilere geçiş yaparken, AMD cephesinde Ryzen AI 300 serisi ile karşılaşacağız. Ancak bunun öncesinde AMD, Zen 4 mimarisini tekrar ve daha güncel olarak mobil sistemlere getirmeyi planlıyor olabilir. Hawk Point Refresh tabanlı Ryzen 200 işlemciler ortaya çıktı.

    AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor

    Sektöre yakın kaynaklara göre AMD'nin Hawk Point mimarisini içeren Ryzen 200 işlemcileri piyasaya süreceği doğrulandı. Bu yeni işlemciler, Intel Core 200 (Ultra olmayan) CPU'lara rakip olacak ve Zen 4, RDNA 3 ve XDNA 1 mimarilerini bir araya getirecek.

    • Ryzen 7040: Phoenix Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
    • Ryzen 8040: Hawk Point Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
    • Ryzen 200: Hawk Point Refresh Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
    • Ryzen AI 300: Strix Point Zen 5/c + RDNA 3.5 + XDNA 2

    En önemli ayrıntılardan biri ise, Ryzen 200 serisinin "AI" etiketini bırakıyor olması. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin Ryzen 300 AI serisi ile yola devam edeceğinden sizlere bahsetmiştik. AI etiketinin çıkarılması ise muhtemel olarak Ryzen 200 serisinin 16 TOPS işlem gücü sunmasından kaynaklanıyor. Keza Microsoft Copilot+ PC'nin 45 TOPS'a ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AMD, kafa karışıklığını önlemek için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir.

    Yine de Zen 4 mimarisinin üç ayrı mobil seri de bulunması biraç ilginç olacak. Zira iki yıl önce mobil Ryzen adlandırma şemasında yapılan güncelleme, işleri daha basit hale getirmeyi amaçlıyordu. Şimdi ise, kelimenin tam anlamında "xx4x" ortadan kalkıyor. Son raporlara göre Ryzen 200 serisinin yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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