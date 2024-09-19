Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor

AMD Ryzen 200 işlemciler geliyor
Sektöre yakın kaynaklara göre AMD'nin Hawk Point mimarisini içeren Ryzen 200 işlemcileri piyasaya süreceği doğrulandı. Bu yeni işlemciler, Intel Core 200 (Ultra olmayan) CPU'lara rakip olacak ve Zen 4, RDNA 3 ve XDNA 1 mimarilerini bir araya getirecek.
- Ryzen 7040: Phoenix Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
- Ryzen 8040: Hawk Point Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
- Ryzen 200: Hawk Point Refresh Zen 4 + RDNA 3 + XDNA 1
- Ryzen AI 300: Strix Point Zen 5/c + RDNA 3.5 + XDNA 2
En önemli ayrıntılardan biri ise, Ryzen 200 serisinin "AI" etiketini bırakıyor olması. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce AMD'nin Ryzen 300 AI serisi ile yola devam edeceğinden sizlere bahsetmiştik. AI etiketinin çıkarılması ise muhtemel olarak Ryzen 200 serisinin 16 TOPS işlem gücü sunmasından kaynaklanıyor. Keza Microsoft Copilot+ PC'nin 45 TOPS'a ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AMD, kafa karışıklığını önlemek için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir.
Yine de Zen 4 mimarisinin üç ayrı mobil seri de bulunması biraç ilginç olacak. Zira iki yıl önce mobil Ryzen adlandırma şemasında yapılan güncelleme, işleri daha basit hale getirmeyi amaçlıyordu. Şimdi ise, kelimenin tam anlamında "xx4x" ortadan kalkıyor. Son raporlara göre Ryzen 200 serisinin yıl sonuna doğru piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...