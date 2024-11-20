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    İddia: AMD, akıllı telefon işlemci pazarına girebilir!

    Endüstri kaynaklarından ortaya atılan bir iddiaya göre AMD, akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. Şirket, "Ryzen AI" markalı mobil işlemciler piyasaya sürebilir.
    İddia: AMD, akıllı telefon işlemci pazarına girebilir! Tam Boyutta Gör
    Endüstri kaynaklarından ortaya atılan bir iddiaya göre AMD, akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. Şirketin "Ryzen AI" mobil işlemcilerinin akıllı telefonlarda kullanılması için entegratörlerle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

    Mobil sektöre odaklanmayı planlıyor

    AMD'nin mobil sektöre odaklanmak istediği ve piyasaya APU benzeri Ryzen AI markalı ürünler sürmeyi planladığı iddia ediliyor. Böylece mobil sektörde güçlü pozisyona sahip Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlere rakip olmak istediği belirtiliyor. AMD'nin Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerin halihazırda tekelinde olan bir segmentte rekabete girmesi, şüphesiz teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratacak.

    Hepinizin bildiği üzere Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcileriyle ARM tabanlı dizüstü bilgisayar pazarına hızlı bir adım attı. Bunun yanında, Nvidia ve MediaTek'in de ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara yönelik işlemci geliştirdiği biliniyor. AMD'nin de benzer şekilde bu alana yönelik bir işlemci geliştirmesi sürpriz olmayacaktır.

    Aslında AMD, mobil işlemci pazarına yabancı değil. Şirketin grafik işlemcileri hali hazırda Samsung'un Exynos çiplerinde yer alıyor ve gelişmiş RDNA ışın izleme özelliklerini ve hatta FSR teknolojilerini telefonlara entegre ediyor. Ancak bu sene başında AMD ve Samsung'un anlaşmalarını devam ettirmeyeceklerine yönelik haberler çıkmıştı. Bu son söylenti ile beraber AMD'nin kendi yolu giderek Ryzen markalı mobil işlemciler geliştirme ihtimali artıyor.

    Diğer bir dikkat edilmesi gerek ilginç nokta da, Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki büyük dominasyonunun AMD'ye büyüme için fazla bir alan bırakmaması. Bu nedenle şirketin mobil pazara girmesi kendileri için olumlu sonuçlar doğurabilir. İddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bize zaman gösterecek.

    Kaynakça https://smartphonemagazine.nl/en/2024/11/18/amds-stock-rocket-is-the-tech-giant-reinventing-the-smartphone/ https://finance.yahoo.com/news/advanced-micro-devices-amd-eyes-150230447.html?_guc_consent_skip=1732019151
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 22 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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