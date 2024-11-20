İddia: AMD, akıllı telefon işlemci pazarına girebilir!

Tam Boyutta Gör Endüstri kaynaklarından ortaya atılan bir iddiaya göre AMD, akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. Şirketin "Ryzen AI" mobil işlemcilerinin akıllı telefonlarda kullanılması için entegratörlerle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Mobil sektöre odaklanmayı planlıyor

AMD'nin mobil sektöre odaklanmak istediği ve piyasaya APU benzeri Ryzen AI markalı ürünler sürmeyi planladığı iddia ediliyor. Böylece mobil sektörde güçlü pozisyona sahip Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlere rakip olmak istediği belirtiliyor. AMD'nin Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerin halihazırda tekelinde olan bir segmentte rekabete girmesi, şüphesiz teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratacak.

Hepinizin bildiği üzere Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcileriyle ARM tabanlı dizüstü bilgisayar pazarına hızlı bir adım attı. Bunun yanında, Nvidia ve MediaTek'in de ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara yönelik işlemci geliştirdiği biliniyor. AMD'nin de benzer şekilde bu alana yönelik bir işlemci geliştirmesi sürpriz olmayacaktır.

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Aslında AMD, mobil işlemci pazarına yabancı değil. Şirketin grafik işlemcileri hali hazırda Samsung'un Exynos çiplerinde yer alıyor ve gelişmiş RDNA ışın izleme özelliklerini ve hatta FSR teknolojilerini telefonlara entegre ediyor. Ancak bu sene başında AMD ve Samsung'un anlaşmalarını devam ettirmeyeceklerine yönelik haberler çıkmıştı. Bu son söylenti ile beraber AMD'nin kendi yolu giderek Ryzen markalı mobil işlemciler geliştirme ihtimali artıyor.

Diğer bir dikkat edilmesi gerek ilginç nokta da, Nvidia'nın yapay zeka pazarındaki büyük dominasyonunun AMD'ye büyüme için fazla bir alan bırakmaması. Bu nedenle şirketin mobil pazara girmesi kendileri için olumlu sonuçlar doğurabilir. İddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bize zaman gösterecek.

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