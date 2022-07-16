AMD Ryzen 5 7600X’in şaşırtıcı performansı ortaya çıktı

AMD, bu yıl içerisinde yeni nesil Ryzen 7000 serisi işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayacak. Zen 4 mimarisi üstünde inşa edilen işlemcilerden ise yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce AMD’nin yeni nesil orta seviye işlemcisi olduğu söylenen Ryzen 5 7600X’e ait benchmark sonuçları paylaşıldı.



Ryzen 5 7600X özellikleri neler?

Basemark benchmark veri tabanında ortaya çıkan Ryzen 5 7600X işlemcisinin çekirdek sayıları ve saat hızları ortaya çıkmış oldu. Zen 4 mimarili 6 çekirdek ve 12 izlek birime sahip olan yeni işlemci, testte rakibi olan Ryzen 9 5950X’ten ortalama yüzde 10 daha hızlı sonuçlar ortaya koyuyor.

Ryzen 5 7600X, 32 MB L3 önbellek ve 6 MB L2 önbellek sunuyor. Bu, yeni işlemcinin selefi Ryzen 5 5600X’e oranla yüzde 9 daha fazla önbellek miktarı anlamına geliyor. Öte yandan saat hızlarına geldiğimizde ise taban frekans olarak 4.4 GHz’lik bir değer bizi karşılıyor. 5600X tarafında taban saat hızı 3.7 GHz’di. Dolayısıyla burada da yüzde 19’luk bir artış söz konusu.



AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin Eylül ayı gibi piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Yeni nesil işlemciler beraberinde yeni AM5 soketini de beraberinde getirecek. Yeni nesil işlemciler Intel’in 13.nesil Raptor Lake işlemcileri ile rekabet edecek.

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