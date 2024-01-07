AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı: Tek çekirdekte %36 performans artışı

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 5 8500G, AM5 masaüstü platformunda piyasaya sürülecek yeni Hawk Point APU'larından bir tanesi. Zen 4 çekirdek mimarisine ve RDNA 3 grafik mimarisine sahip işlemci, ilk iki APU'nun (8700G/8600G) aksine, Zen 4 ve Zen 4C çekirdeklerinden oluşan A2 kalıbına sahip olacak.

Özelliklerine baktığımızda, AMD Ryzen 5 8500G'nin 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı olduğunu görüyoruz. İşlemcinin temel saati 3,55 GHz ve en yüksek saati 5,0 GHz frekansında. Ayrıca 16 MB L3 önbellek ve 6 MB L2 önbelleğe sahip. Grafik tarafında ise 2800 MHz frekansında 4 hesaplama birimine sahip Radeon 740M GPU bulunuyor.

Ryzen 5 8500G performans rakamları

Tam Boyutta Gör CPU performansına baktığımızda, AMD Ryzen 5 8500G APU, tek çekirdekte 1965 puan, çok çekirdek testlerinde ise 8768 puan alıyor. AMD Ryzen 5 5600G'nin Geekbench 5 puanları karşılaştırıldığında 8500G, çok çekirdekte %11, tek çekirdekte ise %36 daha yüksek skor alıyor.

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Grafik tarafında ise APU'nun OpenCL'de 20575 puan ve Vulkan testinde 18645 puan aldığını görüyoruz. Radeon 740M iGPU, Radeon 710M'nin iki katı işlem birimine sahip. eSpor oyunlarını ve yükseltme teknolojileriyle birkaç AAA oyunu çalıştırabilir, ancak entegre GPU'da daha iyi grafik performans elde etmek isteyen kullanıcılar için Ryzen'de Radeon 760M/780M 8600G/8700G APU'lar çok daha iyi bir tercih olacak.

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AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı