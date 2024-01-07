AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı: Tek çekirdekte %36 performans artışı

Özelliklerine baktığımızda, AMD Ryzen 5 8500G'nin 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı olduğunu görüyoruz. İşlemcinin temel saati 3,55 GHz ve en yüksek saati 5,0 GHz frekansında. Ayrıca 16 MB L3 önbellek ve 6 MB L2 önbelleğe sahip. Grafik tarafında ise 2800 MHz frekansında 4 hesaplama birimine sahip Radeon 740M GPU bulunuyor.
Ryzen 5 8500G performans rakamları
Grafik tarafında ise APU'nun OpenCL'de 20575 puan ve Vulkan testinde 18645 puan aldığını görüyoruz. Radeon 740M iGPU, Radeon 710M'nin iki katı işlem birimine sahip. eSpor oyunlarını ve yükseltme teknolojileriyle birkaç AAA oyunu çalıştırabilir, ancak entegre GPU'da daha iyi grafik performans elde etmek isteyen kullanıcılar için Ryzen'de Radeon 760M/780M 8600G/8700G APU'lar çok daha iyi bir tercih olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.