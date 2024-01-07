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    AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı: Tek çekirdekte %36 performans artışı

    AMD Ryzen 5 8500G, AM5 masaüstü için hazırlanan Hawk Point APU'larından bir tanesi. Zen 4 çekirdeğe ve Radeon 740M GPU'ya sahip işlemci, Ryzen 5 5600G'ye göre önemli performans artışı sunuyor.
    AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 5 8500G, AM5 masaüstü platformunda piyasaya sürülecek yeni Hawk Point APU'larından bir tanesi. Zen 4 çekirdek mimarisine ve RDNA 3 grafik mimarisine sahip işlemci, ilk iki APU'nun (8700G/8600G) aksine, Zen 4 ve Zen 4C çekirdeklerinden oluşan A2 kalıbına sahip olacak.

    Özelliklerine baktığımızda, AMD Ryzen 5 8500G'nin 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı olduğunu görüyoruz. İşlemcinin temel saati 3,55 GHz ve en yüksek saati 5,0 GHz frekansında.  Ayrıca 16 MB L3 önbellek ve 6 MB L2 önbelleğe sahip. Grafik tarafında ise 2800 MHz frekansında 4 hesaplama birimine sahip Radeon 740M GPU bulunuyor.

    Ryzen 5 8500G performans rakamları

    AMD Ryzen 5 8500G'nin performans rakamları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    CPU performansına baktığımızda, AMD Ryzen 5 8500G APU, tek çekirdekte 1965 puan, çok çekirdek testlerinde ise 8768 puan alıyor. AMD Ryzen 5 5600G'nin Geekbench 5 puanları karşılaştırıldığında 8500G, çok çekirdekte %11, tek çekirdekte ise %36 daha yüksek skor alıyor. 

    Grafik tarafında ise APU'nun OpenCL'de 20575 puan ve Vulkan testinde 18645 puan aldığını görüyoruz. Radeon 740M iGPU, Radeon 710M'nin iki katı işlem birimine sahip. eSpor oyunlarını ve yükseltme teknolojileriyle birkaç AAA oyunu çalıştırabilir, ancak entegre GPU'da daha iyi grafik performans elde etmek isteyen kullanıcılar için Ryzen'de Radeon 760M/780M 8600G/8700G APU'lar çok daha iyi bir tercih olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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