Bazı Ryzen 8000G APU'lar SSD ve GPU performansını önemli ölçüde düşürüyor

Bilindiği üzere AMD, Ryzen 8000G APU'larını üretmek için iki farklı yonga kullanıyor ve bunlar Phoenix 1 ve Phoenix 2 olarak biliniyor; Phoenix 2 parçaları Phoenix 1 APU'larında bulunmayan Zen 4c çekirdeklerine sahip. "Zen 4c" CPU çekirdeği, "Zen 4" çekirdeğinin Zip’lenmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. En azından bu şekilde düşünülüyordu.
Daha az PCIe hat desteğinin, özellikle üst düzey sistem kurmak istiyorsanız SSD hızı ve ayrık GPU performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenebilir. Bununla birlikte, birçoğu hala yalnızca 4x PCIe 4.0 hattını destekleyen giriş seviyesi ekran kartları için bir sorun teşkil etmeyecek. Ek olarak bunun anakart tasarımına bağlı olarak değişebileceğini, ancak birçok B650/B650E anakartının CPU soketinden gelen PCIe hatları açısından benzer bir tasarıma sahip olduğunu unutmayın.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.