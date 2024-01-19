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    Bazı Ryzen 8000G APU'lar SSD ve GPU performansını önemli ölçüde düşürüyor

    Ryzen 8000G APU'lar geçtiğimiz hafta CES'te duyurulmuştu. Şimdi se bazı Ryzen 8000G APU’ların SSD ve ekran kartı performansını önemli ölçüde düşürebileceği ortaya çıktı.
    Ryzen 8000G APU'lar SSD ve GPU performansını düşürüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 8000G serisi masaüstü işlemcilerini bu ayın başlarında CES 2024'te duyurdu. Zen 4 çekirdek mimarisine ve RDNA 3 grafiklere sahip olan yeni APU'lar dört modelden oluşuyor Bununla birlikte yeni gelişmeler, Phoenix 2 yongalarının Phoenix 1 muadillerine kıyasla çok daha düşük SSD hızlarını ve ekran kartı performansını destekleyebileceğini gösteriyor.

    Ryzen 8000G APU'lar performansı etkiliyor

    Bilindiği üzere AMD, Ryzen 8000G APU'larını üretmek için iki farklı yonga kullanıyor ve bunlar Phoenix 1 ve Phoenix 2 olarak biliniyor; Phoenix 2 parçaları Phoenix 1 APU'larında bulunmayan Zen 4c çekirdeklerine sahip. "Zen 4c" CPU çekirdeği, "Zen 4" çekirdeğinin Zip’lenmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. En azından bu şekilde düşünülüyordu.

    Ryzen 8000G APU'lar SSD ve GPU performansını düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Gigabyte tarafından B650E AORUS ELITE X AX ICE anakartı için yayınlanan resmi özellikler, serideki iki Phoenix 2 yongası olan Ryzen 5 8500G ve Ryzen 3 8300G'nin ayrık ekran kartları için yalnızca PCIe 4.0 x4 işlevi sunacağını, Phoenix 1 APU'ları olan Ryzen 7 8700G ve Ryzen 5 8600G'nin ise PCIe 4.0 x8'i destekleyeceğini ortaya koyuyor. Bu, üst seviye ekran kartı kullanımında performansı düşürebilir.
    Ryzen 8000G APU'lar SSD ve GPU performansını düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Benzer bir durum M.2 hatlarında da yaşanacak ve iki Phoenix 1 yongasında PCIe 4.0 x4 olan şerit sayısı Phoenix 2 için PCIe 4.0 x2'ye düşürülerek SSD performansı neredeyse yarıya indirilecek. Bu, Ryzen 5 8500G ve Ryzen 3 8300G'nin dört yerine yalnızca iki hatlı bir PCIe 4.0 SSD'yi ve çoğu modern masaüstü platformu tarafından desteklenen 8 veya 16 yerine yalnızca dört hatlı harici ekran kartlarını tam performansta çalıştırabileceği anlamına geliyor. Bu arada Ryzen 7000'in aksine, 8000G APU'ların hiçbiri PCIe 5.0'ı desteklemiyor.

    Daha az PCIe hat desteğinin, özellikle üst düzey sistem kurmak istiyorsanız SSD hızı ve ayrık GPU performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenebilir. Bununla birlikte, birçoğu hala yalnızca 4x PCIe 4.0 hattını destekleyen giriş seviyesi ekran kartları için bir sorun teşkil etmeyecek. Ek olarak bunun anakart tasarımına bağlı olarak değişebileceğini, ancak birçok B650/B650E anakartının CPU soketinden gelen PCIe hatları açısından benzer bir tasarıma sahip olduğunu unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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