AMD Ryzen 5 9600 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Kaçıranlar için AMD Ryzen 5 9600, AMD'nin Ryzen 9000 ailesinin en uygun fiyatlı modeli konumunda. Buna göre yeni işlemci, Ryzen 5 9600X'e benzer şekilde 6 çekirdekli bir yapılandırma ile geliyor. Ancak saat hızı, X sürümünde bulunan 5.4 GHz'den 5.2 GHz seviyesine düşüyor. Son olarak 65W TDP'yi koruyan Ryzen 5 9600, 38MB L3 önbellekle destekleniyor.
TDP, çekirdek sayısı, önbellek miktarı ve temel saat hızı dahil diğer tüm özellikler aynı. Her iki CPU da hız aşırtma için kilidi açılmış durumda ve her ikisi de AMD Precision Boost 2'ye sahip.
Kaçıranlar için Ryzen 5 9600X, halihazırda 249 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da Ağustos ayındaki MSRP'sinden 30 dolar daha az. Dolayısıyla Ryzen 5 9600'ün 200 dolar seviyesinde satışa çıktığını görmemiz muhtemel. Dolayısıyla giriş segmentinde güçlü bir konuma sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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