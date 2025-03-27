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    AMD Ryzen 5 9600 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Yakın tarihte sessizce tanıtılan AMD Ryzen 5 9600, PassMark platformunda test edildi. Peki Ryzen 9000 serisinin giriş modeli ne kadar hızlı? İşte sonuçlar...   
    AMD Ryzen 5 9600 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, Haziran ayının başında Ryzen 9000 işlemcileri duyurmuş ve ailedeki modellere açıklık getirmişti. Bu lansmana ise "X" olmayan standart modellerin eşlik etmesi bekleniyor. Son olarak, yakın tarihte tanıtılan AMD Ryzen 5 9600, PassMark platformunda test edildi. Peki Ryzen 9000 serisinin giriş modeli selefine karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    AMD Ryzen 5 9600 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Kaçıranlar için AMD Ryzen 5 9600, AMD'nin Ryzen 9000 ailesinin en uygun fiyatlı modeli konumunda. Buna göre yeni işlemci, Ryzen 5 9600X'e benzer şekilde 6 çekirdekli bir yapılandırma ile geliyor. Ancak saat hızı, X sürümünde bulunan 5.4 GHz'den 5.2 GHz seviyesine düşüyor. Son olarak 65W TDP'yi koruyan Ryzen 5 9600, 38MB L3 önbellekle destekleniyor.

    AMD Ryzen 5 9600 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    PassMark sonucuna göre Ryzen 5 9600, platformda tek çekirdek 4.433, genel skor olarak 29.369 puan alıyor. Bunun Ryzen 5 9600X'te 4.481 ve 30.016 olduğunu söyleyelim. Bu da iki CPU arasında %3,2'lik bir farka işaret ediyor. Aslına bakacak olursak sonuçlar şaşırtıcı değil. Keza 9600 ile 9600X arasındaki tek gerçek fark 200 MHz saat hızı.

    TDP, çekirdek sayısı, önbellek miktarı ve temel saat hızı dahil diğer tüm özellikler aynı. Her iki CPU da hız aşırtma için kilidi açılmış durumda ve her ikisi de AMD Precision Boost 2'ye sahip. 

    Kaçıranlar için Ryzen 5 9600X, halihazırda 249 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da Ağustos ayındaki MSRP'sinden 30 dolar daha az. Dolayısıyla Ryzen 5 9600'ün 200 dolar seviyesinde satışa çıktığını görmemiz muhtemel. Dolayısıyla giriş segmentinde güçlü bir konuma sahip olabilir.

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